Luis Planas califica el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos de "ilusionante" y con voluntad de futuro

El ministro en funciones y diputado socialista por Córdoba, Luis Planas, se ha referido al preacuerdo firmado entre el PSOE, y Unidas Podemos para la formación de Gobierno en España calificándolo de "ilusionante" y de proyecto "con voluntad de futuro". Además, ha asegurado que los resultados del 10N han evidenciado que la ciudadanía quería un gobierno pronto, que fuera eficaz y que resolviese los problemas de España, que sea estable, coherente, progresista y que mire al futuro, algo que a su juicio queda recogido en el preacuerdo. Para Luis Planas, el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es el inicio de un camino, al que habrá que sumar a otras fuerzas parlamentarias, que no ha especificado, pero que deben responder según ha dicho a la urgencia del "patriotismo democrático".

Planas niega que exista malestar entre el electorado de izquierdas

Respecto a la prontitud de un preacuerdo a escasas 48 horas de las elecciones generales, ha añadido que era muy importante hacer un movimiento claro para responder a "la ansiedad de los ciudadanos" para frenar la idea de que la situación puede ese desembocar en un nuevo bloqueo. "Hay que recordar que a las 8.20 de la tarde del domingo, ya estaba el portavoz del PP pidiendo la cabeza del número 1 de la lista del PSOE, pese a haber tenido el PP el segundo peor resultado de su historia", ha dicho. El diputado socialista ha negado que exista malestar entre el electorado de izquierdas por que las dos formaciones hayan necesitado para llegar a este acuerdo la repetición de unas elecciones, en las que Vox ha pasado a tener 52 diputados, y ha dicho que la derecha debería hacer una reflexión en voz alta después de haber estado "imprimiendo las tarjetas de visita de la extremaderecha en España".

En este sentido, Planas cree que las primeras reacciones de la gente han sido decir "¡uf, por fin! Esto se pone en marcha", y ha vaticinado que incluso quienes no facilitaron en el pasado la investidura van a facilitarla ahora. "Lo que no se puede hacer es no gobernar y no dejar gobernar. Hemos dado el primer paso y esperamos y deseamos que nos dejen hacerlo los que no han ganado", ha añadido.

Planas no se pronuncia sobre su futuro como ministro

El ministro en funciones, que no se ha pronunciado sobre la posibilidad de repetir como ministro en el futuro Ejecutivo, ha destacado tres aspectos del preacuerdo: su carácter eminentemente social, el respeto a los compromisos europeos y el respeto a la Constitución. Aunque Luis Planas ha reconocido que queda aún un largo camino para que ese acuerdo se materialilce, --de momento están en la búsqueda de una mayoría parlamentaria--, ha asegurado que el Gobierno que nazca de él será cohesionado y leal para poder responder a los retos que debe afrontar España, como el cambio climático.

El secretario provincial del PSOE, Antonio Ruiz, por su parte, considera que el acuerdo era necesario y que refleja "la voluntad mayoritaria de formar un gobierno progresista, la mejor manera de luchar contra la ultraderecha", ha dicho. Para Ruiz, no caben las críticas del PP cuando desde primera hora mostró su rechazo a cualquier posibilidad de investidura de Pedro Sánchez. Por último, ha lamentado las palabras de la diputada del PP María de la O Redondo, en una entrevista a CÓRDOBA en la que dice que "el PSOE le ha dado alas a Vox". El secretari provincial ha respondido que han sido los populares quienes les han dado alas a la ultraderecha al "blanquearla y acepta cualquier acuerdo con ellos a cambio de sillones".