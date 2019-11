Esteban reprocha el silencio de PP y Ciudadanos ante la propuesta de Vox de ilegalizar al PNV

Aitor Esteban, cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, ha reprochado este martes "el silencio vergonzoso y clamoroso de PP y de Ciudadanos, al ser interpelados sobre la propuesta de Vox de ilegalizar al PNV". En declaraciones recogidas en redes sociales, Esteban ha destacado que en debate electoral televisado de anoche entre los candidatos de las cinco principales partidos no hubo "ni una sola propuesta dirigida a Euskadi".

"Está claro que si no está el PNV, no se habla de Euskadi", ha sentenciado. Además, les ha reprochado a los candidatos que no hayan "aportado ni una solución al problema y territorial, y solo hayan propuesto más mano dura y más castigos en el Código Penal".

Para Esteban, resultan "preocupantes los anuncios de Pedro Sánchez en materia de educación o de regulación de medios de comunicación autonómicos que son competencias exclusivas vascas". Asimismo, ha lamentado "el silencio vergonzoso y clamoroso de PP y de Ciudadanos, al ser interpelados sobre la propuesta de Vox de ilegalizar al PNV".