María de la O Redondo: "El principal aliado de Vox ha sido el PSOE, que le ha dado alas"

María de la O Redondo se estrenará en el Congreso de los Diputados, después de que su partido, el PP, lograse dos escaños el pasado 10N en la provincia. La lucentina es la única de los seis representantes cordobeses que entra por primera vez en la Cámara Baja (los demás ya fueron elegidos el 28A). Esta empresaria pretende compaginar el escaño con su acta de concejala en el Ayuntamiento de Lucena.

-¿Qué valoración hace de los resultados electorales en España?

-Creo que son unos malos resultados para los españoles, que lejos de traer una solución lo que dejan es mayor incertidumbre, mayor decepción y descontento de todos al comprobar cómo se han utilizado las elecciones con un fin partidista e incluso personal por parte de Pedro Sánchez. Nosotros hemos salido a ganar pero como se preveía la fragmentación del voto ha beneficiado al PSOE, siendo la lista más votada. Espero que se abra un periodo de negociaciones donde prime la coherencia y la sensatez y sobre todo que se ponga a España y el bienestar de los españoles por encima de cualquier otro interés.

-¿Y de los de Córdoba?

-En Córdoba se está haciendo un trabajo formidable por parte de José María Bellido y el equipazo que tiene, de modo que no podía ser de otra manera. Cuando pones tantas ganas, ilusión, trabajo y esfuerzo como ellos han puesto, ocurre lo que ha ocurrido este domingo: que los cordobeses te lo premian aumentando la confianza que han depositado en ti o en tu partido en este caso.

-¿Qué cree que pasará ahora?

-El escenario político es bastante desconcertante y difícil, creo que incluso peor que el que teníamos. En la situación en la que nos encontramos los partidos políticos tienen que demostrar a los españoles que son capaces de crear un futuro para España. Como decía nuestro eslogan, por todo los que nos une, es fundamental que se pongan sobre la mesa los puntos de acuerdo y ser capaces de negociar los que nos diferencia, por el bien de todos.

-¿Qué expectativas tiene al representar a Córdoba en el Congreso?

-Las expectativas que teníamos eran precisamente sacar el segundo escaño y sumar a nivel nacional y en ese sentido hemos cumplido, de ahí que yo esté haciendo esta entrevista ¿no?

[Consulta aquí los resultados de las elecciones generales 10N en España]

[Consulta aquí los resultados de las elecciones generales 10N en Córdoba]

-¿Qué le supone a nivel personal ser diputada?

-Personalmente es un orgullo asumir el cargo, primero lo fue el hecho de que mi partido y, tengo que decirlo, mi presidente, Adolfo Molina, confiara en mí para ser la número 2 por nuestra provincia, y confiara y apostara una vez más por los pueblos. Segundo, como puedes imaginar es increíble la alegría de que mi pueblo, Lucena, tenga por primera vez un diputado en el Congreso, en este caso diputada. Es un nuevo reto en mi vida que asumo con muchísima gratitud hacia los cordobeses y hacia mis compañeros de partido que han trabajado tanto para que se consiguiera ese segundo escaño. Lo asumo con mucha humildad y con la responsabilidad de saber responder a esos esfuerzos como se merecen los cordobeses y mi partido.

-¿Qué proyectos se compromete a impulsar para la provincia en esta legislatura?

-Evidentemente hay que insistir en las inversiones que ya dejó el PP recogidas en los Presupuestos de 2018, como cuarteles de la Guardia civil pendientes en la provincia o el corredor ferroviario central, que en su segundo tramo conectaría Bobadilla con Córdoba. Conseguir que se debatan y se aprueben proyectos pendientes como el cambio de la N-432 en autovía, que está pendiente como digo de debatir, o el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, por poner algún ejemplo. Pero también otras actuaciones como las obras en el embalse de Cordobilla de Puente Genil que en principio está prevista su licitación para 2020 y tendremos que conseguir que sea una realidad y no quede solo en papel. Al igual que una actuación profunda no solo para la limpieza del río a su paso por el casco urbano de Puente Genil, sino también para su conservación. Y, por supuesto, hay que retomar tanto el proyecto de las obras del edificio de la Seguridad Social de Lucena como una intervención en el río Lucena.

-¿A qué atribuye el auge de Vox en la provincia y en especial en su pueblo, Lucena?

-Lo cierto es que la irrupción de Vox ha sido una sorpresa generalizada no solo en Lucena sino a nivel regional y nacional. Y esos datos tenemos que analizarlos y tenerlos en cuenta para el futuro. Pero lo que es una realidad es que el principal aliado de Vox, una vez más, ha sido el propio Partido Socialista, que le ha dado alas, los ha situado en medio del debate político y ha propiciado esta subida con algunas decisiones por parte del Gobierno de España que no venían a cuento. En Lucena ha habido un malestar en la ciudadanía por el Centro de menores no acompañados (MENAs) y eso ha influido a la hora de votar. Ante ese debate, el PP es el único partido que ha mantenido una postura firme contraria al centro, a diferencia de Vox, que se abstuvo en la comisión del Ayuntamiento de Lucena.