El debate electoral a cinco centra la campaña electoral de hoy. Aquí les ofrecemos un hilo directo:

Sánchez sobre Europa

"Hay que reforzar el proyecto común europeo. Hay que aprobar un salario mínimo interprofesional en Europa, una estrategia de lucha contra la violencia de género e igualdad e impulsar la transición ecológica", ha asegurado Sánchez.

Abascal y Rivera, sobre economía

"El libre comercio es la civilización. Comerciar genera riqueza. Cuando un país confía en sus productos hay que quitarles trabas. Yo propongo firmar acuerdos de libre comercio, con Latinoamérica, Japón, EEUU... No pongamos trabas porque EEUU y China siempre nos ganará", ha dicho Rivera. Tras ello, Abascal le ha respondido que "Una cosa es que Europa se haga fuera, y otra que Bruselas se haga fuerte. El multilateralismo nos ha llegado a la indefensión. Hay que llegar a relaciones bilaterales con otras naciones. No se puede llegar a un acuerdo con EE UU si estamos constantemente insultando a los EE UU o al presidente de EE UU".

Iglesias, sobre la soberanía

"La soberanía no se defiende con banderas, sino con medidas de gobierno", ha dicho Iglesias. "Me parece raro que acabemos hablando de Catalunya cuando hablamos de política internacional", ha asegurado. "La seguridad la crean medidas muy concretas. Un gobierno responsable tiene que dar seguridad económica, que implica proteger a los trabajadores y tener mecanismos soberanos, que es tener una banca pública, una empresa pública de energía que pueda competir con el oligopolio eléctrico. La soberanía no se defiende con banderas, se defiende con acciones del gobierno", ha zanjado.

Casado a Sánchez

"Yo me comprometo a volver a ir a Bruselas para decir que el campo y la pesca españoles son fundamentales", ha asegurado Casado. Tras ello, ha arremetido contra Sánchez por ofrecerse a albergar la cumbre del clima en Madrid y dar lecciones a Piñera, cuando en España hay disturbios en Barcelona.



Sánchez, sobre inmigración

"Hemos aumentado los fondos para las políticas de la integración de la inmigración. Es la línea que queremos seguir, una política de inmigración ordenada y segura", ha asegurado Sánchez.



Rivera, sobre el gobierno

"Este es un gran país pero necesita que el gobierno esté a la altura. Mientras tenemos un peso pesado en la sociedad tenemos un peso pluma en el gobierno", ha asegurado Rivera. "Ojalá la problemática de inmigración fuera tan fácil como levantar un muro. La guardia civil no nos pedía más altura de muro, sino más altura de miras y recursos", ha dicho Rivera.



Abascal, sobre inmigración

"La etiqueta de euroescépticos es gratuita. No hay naciones sin fronteras y si se dejan de tener se deja de ser una nación. España tiene unas paredes y unas puertas, y para entrar se tiene que pedir permiso", ha asegurado. "Nosotros defendemos a nuestra economía y nuestros trabajadores", ha dicho Abascal.

Último bloque

Los candiatos debaten sobre el útlimo bloque: política internacional.



Casado asegura que Sánchez ha usado la sentencia

"Calidad democrática es la no instrumentalización de la sentencia. Sánchez sabía perfectamente las sentencias que iban a tener lugar en plena campaña electoral, como la de sediciosos en Catalunya. El señor Sánchez hizo la investidura en julio porque sabía que esto iba a pasar, para ver si inflaba un poco a Vox, para ver si en las calles de Barcelona iba de garante del orden público, de dialogante... y es una gran irresponsabilidad", ha asegurado Casado.

Sánchez a Casado

"Vamos a repetir las elecciones porque PP y Cs no se han abstenido", ha espetado Sánchez a Casado.



Rivera pide volver al Siglo XXI

Rivera ha arremetido contra Abascal y les ha pedido a los candidatos que vuelvan al Siglo XXI. "¿Volvemos a 2019? Solo veo odios ficticios, hablando del 34. Usted dice que la mitad de los españoles son rojos peligrosos. Y Sánchez dice que la otra mitad de España somos fascistas", ha asegurado. "Este país se merece que hablemos del futuro. Necesitamos mirar adelante. No me gustan Franco, ni los franquistas, pero tampoco la CUP y Arran", ha asegurado.

Iglesias a Abascal

"Nuestra candidata al Senado por Barcelona se llama Rosa Lluch, y su padre fue asesinado por ETA, y no va dando lecciones de víctima del terrorismo a nadie. Ojalá ustedes supieran condenar un golpe de Estado de los aliados de Hitler hace 80 años y no ir dando lecciones", le ha respondido Iglesias a Abascal.

Abascal, sobre su pasado

"Mi abuelo no era de las SS. Pero a mí no me va a dar lecciones de defensa de las libertades. Yo soy el único en este debate que me he jugado la vida en el País Vasco contra ETA. No nos lleven a los viejos odios del pasado", ha dicho Abascal.



Iglesias, sobre la ultraderecha

"Si queremos detener a la extrema derecha no basta con ilegalizar la Fundación Francisco Franco sino que hay que hacer política social", ha dicho Iglesias. "Creo que hay mucha gente de izquierdas, socialistas, que están perplejos en este momento. Esto no va de usted y de mí, de nuestra relación, va de lo que le interesa al país. Hace falta hacer políticas sociales, hace falta proteger políticas sociales".

Sánchez se compromete a ilegalizar la FFF

Sánchez se ha comprometido en el debate a ilegalizar la Fundación Francisco Franco.

Sánchez: "La ignorancia es muy atrevida"

"La ignorancia es muy atrevida", le ha dicho Sánchez a Rivera. La ley electoral, según Sánchez, es un producto del aprendizaje.

Rivera, sobre ley electoral

"Quiero proponer un cambio de la ley electoral. Tenemos una ley electoral que no es de este siglo, ni tiene listas abiertas. Yo pido más proporcionalidad y un corte del 3% para impedir el abuso de los partidos que quieren romper España", ha asegurado.

Sánchez, sobre los pactos

"Si no llegamos a un acuerdo respetemos que gobierne la opción más votada", ha insistido Sánchez. "Necesitamos un gobierno progresista, estable y coherente", ha asegurado.



Iglesias, a Sánchez

"Ahora que el PSOE piensa que puede ganar, dice que no quiere llegar a acuerdos, sino que quiere llevárselo todo", ha dicho Iglesias. "Si no se tiene mayoría absoluta es imposible tener un gobierno único", ha zanjado. "Hay que ser decente y decir con quién se va a gobernar", ha defendido Iglesias.



Casado sobre calidad democrática

"Sobre calidad democrática me gustaría recordar que Sánchez no ha sido investido", ha asegurado. "Sánchez es incapaz de llegar a acuerdos bloqueando durante años el país", ha dicho.

Cuarto bloque

Se reanuda el debate con el cuarto y penúltimo bloque: Calidad democrática.



Abascal cierra el bloque

"Igualdad de género, paridad... Las mujeres lo que quieren es que le demos seguridad. Hay que garantizar que los violadores no salgan de la cárcel. El problema es que los españoles no son iguales según donde vivan. Hay hasta 17 tipos de españoles según las autonomías", ha zanjado Abascal.

Rivera, sobre despoblación

"Una de las desigualdades más grandes hoy en dia es vivir en un pueblo o una ciudad. Propongo un gran pacto contra la despoblación, es el primer motivo de desigualdad en este país", ha asegurado Rivera que ha propuesto una reducción del 60% de impuestos a quienes vivan es esas zonas y unas cuotas reducidas para los autónomos rurales.



23:40

Sánchez, sobre inmigración

"Este Gobierno ha aumentado la plantilla y los sueldos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también hemos reducido la llegada de inmigrantes, pero con un discurso progresista y humanista, no como los socios del señor Abascal en Italia", ha asegurado Sánchez. "Vamos a movilizar a los grandes tenedores de viviendas para que salgan al mercado más de 20.000 viviendas vacías", ha añadido.



Iglesias arremete contra los candidatos

"Me parece una falta de respeto a los millones de personas que en el bloque de política social e igualdad se acabe hablando de Torra y termine esto con un tono crispado", se queja Iglesias. "En sanidad, dentista gratis; en educación, educación gratuita, incluidos los másteres habilitantes. Si la educación es un derecho según la Constitución, la obligación del gobernante es cumplirla", ha añadido.

23:36

Abascal, sobre política social

"Política social es hablar de inmigración ilegal y de los problemas de convivencia", ha asegurado. Abascal ha asegurado que él vive en un barrio popular y que la gente por la calle le dice que tienen miedo.



Rivera habla de las trabas autonómicas

"Quiero quitar las trabas para que se pueda ser español en todos los rincones de España", ha asegurado Rivera. Así, ha asegurado que el sistema de autonomías provoca impedimentos en sanidad y empleo a los espñaoles, entre otras cosas.



23:32

Casado y Rivera se unen contra Sánchez

Tras la intervención de abascal, Sánchez ha asegurado que "la ultraderecha propone acabar con las CCAA, derogar la ley de violencia de género, ilegalizar partidos democráticos como el PNV... y aquí callan y callan". Entonces, Casado y Rivera se han enzarzado en una discusión de dos contra uno con Sánchez hablando todos a la vez.

Abascal sobre Franco

"Llevo una semana recorriendo España. En todos los pueblos he detectado la misma indignación: un Gobierno que quería desenterrar un muerto como principal emergencia cuando los habitantes están viviendo auténticas emergencias sociales", ha asegurado Abascal sobre la exhumación de Franco. Sobre igualdad ha asegurado que "las mujeres ven que la ley no ha servido para evitar asesinadas y ha convertido en presuntos culpables a muchísimos hombres".



Sánchez pide un gobierno

"Tenemos que hacer muchas más cosas, nosotros tenemos un plan ambicioso. Implantar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, impulsar el parque de vivienda pública, multiplicar las becas, derogar al ley mordaza, pero necesitamos un gobierno para ello", ha asegurado Sánchez.

Iglesias sobre igualdad

"Ojalá sea la última vez que haya un debate de candidatos en el que no haya mujeres", ha asegurado Iglesias. "Cuando hablamos de políticas feministas hay que concretarlas. Necesitamos una ley de igualdad retributiva, una renta garantizada que nos permita elevar las pensiones mínimas, alternativa habitacional inmediata para las mujeres víctimas de violencia machista", ha asegurado Iglesias.

Casado responde a Rivera

Casado asegura que no se puede comparar al PP y al PSOE en temas de empleo y paro. "Llevábamos 30 meses encadenando al subida de la contratación y eso ha cambiado desde que gobierna Sánchez", ha asegurado Casado.



Rivera sobre educación

"Quiero un sistema educativo para todos los españoles, no 17. Que los libros sean iguales para todos y no adoctrinen", ha asegurado Rivera. "Quiero crear un país dónde la gente duerma más tranquila y hay que darle la vuelta al paro para ello", ha asegurado.

Sánchez, sobre el cambio climático

"A mí me gustaría hablar de la emergencia climática. Hemos sabido hoy que EE UU se ha desmarcado del Acuerdo de París contra el cambio climático. Habrá que reconocer que durante estos últimos 15 meses el Gobierno de España ha hecho cosas inéditas en la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, hemos aprobado un plan de energía y clima que va a suponer la movilización de casi 250.000 millones de euros en los próximos años. Y hemos aprobado una estrategia de transición justa para las cuencas mineras", ha asegurado Sánchez.



Abascal, sobre la patria

"Para los españoles humildes la patria es todo lo que tienen, solo los ricos pueden permitirse no tener patria", ha asegurado.

Sánchez anuncia un nuevo ministerio

"Tenemos que volcar recursos para luchar contra la despoblación. Si gano las elecciones habrá un ministerio específico", ha asegurado Sánchez.



Iglesias, a Sánchez

"No se si ha visto que la derecha discute mucho pero luego no tiene reparos en gobernar juntos. A ver si aprendemos", le ha dicho Iglesias a Sánchez. En el mismo turno de palabra, Iglesias ha defendido el reconocimiento inmediato de los falsos autónomos y ha pedido que se respete la sanidad, en una clara alusión al ataque que ha efectuado Abascal.



Abascal, sobre economía

"Aquí hay dos señores que dicen que van a bajar impuestos y no nos dicen en qué van a suplir esos recortes y dos señores que dicen que van a subirlos pero no dicen en qué van a emplear esos recursos", ha asegurado Abascal. Abascal quiere bajar los impuestos a los trabajadores, que el 93% de los trabajadores no tengan que hacer la renta, la rebaja del impuesto de sociedades y de sucesiones. "Creemos que hay que derogar mucha normativa para simplificar la creación de empleo. Hay que terminar con la sanidad universal para los inmigrantes ilegales y hay que ahorrar con el gasto de las economías y reestructurar las pensiones", ha añadido.

Casado le dice a Rivera "no me de lecciones de corrupción"

Casado le ha dicho a Rivera que "no de lecciones de corrupción" y éste le ha respondido que "no sea cutre". los dos candidatos se han enganchado en el debate por la corrupción.



Rivera propone bajar el IRPF

Rivera propone bajar el IRPF y eliminar el impuesto de sucesiones. "Lo que de verdad haría cambiar el país sería eliminar el 'ICB', el Impuesto a la Corrupción Bipartidista", ha asegurado Rivera.



Iglesias responde a Abascal

"Yo propongo una actualización de las pensiones al IPC por ley y que los trabajadores puedan elegir los mejores años para el cómputo", ha asegurado entre otras medidas Iglesias. "El fraude fiscal es lo que expolia a nuestro país", le ha respondido Iglesias a Abascal.

Sánchez anuncia la vicepresidencia de Calviño

"Nadia Calviño será la próxima vicepresidenta del Gobierno de España en materia económica", ha anunciado Sánchez.



Abascal, sobre la desaceleración

Abascal atribuye la desaceleración a las políticas de autonomías y de la inmigración ilegal. "Hemos llegado hasta aquí por el despilfarro de las autonomías y ello ha llevado a un expolio fiscal. Esa situación nos hará elegir entre autonomías o pensiones", ha asegurado Abascal.



Rivera sobre las familias

"En España no tenemos el derecho a formar una familia. En este país está cayendo al natalidad. No estamos locos, es que no podemos tener hijos. Las españolas tiene menos hijos porque no pueden conciliar. Yo propongo una ley de familias que beneficie a 5 millones de familias", ha asegurado y ha añadido que habrá reconocimientos de familias numerosas de dos hijos o monoparentales e incluso ha propuesto un cheque para las familias.

Casado, sobre la desaceleración

"El PP siempre ha tenido que rescatar el gobierno del paso del PSOE", ha asegurado Casado. "Vuelve a haber una desaceleración que nadie está dudando", ha asegurado. "Sánchez hace como Zapatero, negar la evidencia", ha asegurado.

Rivera sobre las familias

Segundo bloque, la economía

Iglesias abre el segundo bloque temático de la noche: la economía. "Todos los economistas reconocen que hay una desaceleración económica", ha asegurado. "Hay que ver por dónde se hacen los recortes, si por arriba o por abajo. Nosotros proponemos hacer los recortes or arriba", ha propuesto. Para ello, Iglesias ha pedido aplicar la constitución haciendo que los bancos devuelvan los créditos, garantizando un salario mínimo y una vivienda.

Un adoquín, tendencia en Twitter

Albert Rivera ha sacado un adoquín y esa acción se ha convertido rápidamente en trending topic con más de 15.000 tuits.



Tiempos de los candidatos

Cada candidato cuenta con cinco minutos por bloque para intervenir. Aún así, los candidatos no están al corriente del tiempo gastado, solo será así durante el minuto final.

Casado zanja sobre Cataluña

"Me dirijo a los catalanes para decirles que no están solos. El PP, que lleva 40 años sirviendo a Catalunya, sabe como recuperar la pluralidad", ha dicho Casado poco antes de reivindicar que son garantes de la recuperación económica de una tierra que sufre por "un independentismo que lo ha arruinado todo".



Iglesias responde a Sánchez y Abascal

"El partido socialista y nosotros gobernamos en Barcelona en un gobierno de coalición. se pueden tener diferencias y gobernar juntos", ha respondido a Sánchez. A Abascal le ha dicho que "no me de lecciones de cómo ser español".

Abascal promete mano dura si gana

"Si ganamos las elecciones impulsaríamos la suspensión de la autonomía de Catalunya, plantearíamos la ilegalización de los partidos golpistas e intentaríamos que Torra sea detenido esposado y puesto a disposición judicial con una querella por rebelión de la Abogacía de Estado", ha dicho Abascal.



Sánchez sobre Podemos y Cataluña

Sánchez se distancia de Iglesias y asegura que sobre Catalunya, Podemos y PSOE tienen grandes discrepancias.



Iglesias echa un cable a Sánchez

Iglesias ha defendido a Sánchez ante los reproches de la derecha. Así, Iglesias ha defendido la idea de nación plurinacional con la que Casado ha atacado a Sánchez. "Los madrileños no somos quienes decidimos lo que es ser español"; ha zanjado.



Casado a Rivera: "No haga 'fake news'"

Los candidatos se han enganchado durante el debate por unos reproches cruzados. "Deje de arremeter contra quien no debería hacerlo", ha dicho Casado. "No haga 'fake news'", le ha espetado.



Rivera: "Mi madre es de Málaga"

"Mi madre es de Málaga y vino a levantar Catalunya junto a miles de trabajadores. Esos son millones de ciudadanos que vinieron a levantar Catalunya y a quienes Torra llama bestias taradas", ha asegurado Rivera. "Nunca construiremos una frontera entre españoles", ha zanjado. Tras ello, ha arremetido contra lo que considera "una falsa discusión" entre Sánchez y Casado. "PP y PSOE no han tenido la valentía ni el sentido de Estado de aplicar la constitución", ha zanjado.

Casado y el federalismo del PSOE

Casado pregunta a Sánchez si Cataluña es una nación. "Para Sánchez, Catalunya es una nación y España un país de naciones. No merece presentarse a presidir la nación española", ha asegurado Casado.



Sánchez pide lealtad

Sánchez pide actuar en base a tres principios: "legalidad democrática, proporcionalidad y unidad". "No hay que caer en las provocaciones del independentismo", ha pedido y ha añadido que para ello es necesario lealtad.



Iglesias reprocha a los candidatos

Iglesias ha reprochado a los candidatos que solo hayan hablado de Catalunya en el bloque de cohesión territorial. "Estamos faltando el respeto a millones de españoles que viven en sus carnes los problemas de la falta de cohesión territorial", ha asegurado.



Abascal responde a Sánchez

Me sorprende que Sánchez quiera penalizar ahora los referendums ilegales cuando fue su partido el que eliminó esa penalización", ha asegurado Abascal. "De aquellos polvos, estos lodos", ha dicho Abascal. "Si no hacemos una reflexión de por qué hemos llegado hasta aquí no podremos afrontar lo que vivimos", ha dicho.



Rivera muestra un adoquín

"Este adoquín muestra el desorden público", ha asegurado. "Cesemos a Torra, que es el que corta carreteras", ha dicho Rivera.



Casado responde a Sánchez

"Con lo que está pasando en Catalunya, por qué el Gobierno no viene a explicar por qué no ha aplicado la ley de seguridad general", ha espetado Casado. "Le hago responsable de que se pueda votar en libertad el próximo fin de semana en Catalunya", ha añadido.

Cohesión de España

El primer bloque, la cohesión de España, empieza con el turno de palabra de Sánchez. "La crisis catalana es una crisis de convivencia. haya que reducir los espacios de confrontación. Si ganamos, pondremos en marcha tres medidas: pondremos concordia desde la educación con una nueva asignatura de valores éticos", ha asegurado Sánchez. La nueva materia se impartiría en toda España.



Casado y Abascal inician su discurso con Cataluña

Tanto casado como abascal han iniciado sus turnos de palabra hablando de la situación conflictiva que vive Catalunya. "Hemos demostrado que sabemos gobernar", ha asegurado Casado.



Sánchez: "El bloqueo es el principal problema de España"

"El bloqueo es el principal problema de España", ha asegurado "sin gobierno no se pueden responder el resto de problemas", ha asegurado y con ello ha pedido al resto de candidatos que si después de las elecciones no se consigue llegar a un acuerdo, se deje gobernar al partido ganador.

"Los españoles nos exigen ponernos de acuerdo en lo que nos une. Quieren que estemos a su lado para que puedan dormir tranquilos. Si soy presidente, en un mes me comprometo a poner este país en marcha. Si estoy en la oposición me comprometo a desbloquearlo", dice Rivera.



Pablo Iglesias es el primero en intervenir

Pablo Iglesias es el primer candidato en intervenir en el debate y abre su turno de la palabra con el bloqueo político. "En España no va a haber mayorías absolutas de nadie y sabemos qeu hay que ponerse de acuerdo", ha asegurado. "Se acerca la desaceleración económica y todos sabemos qué pasaría si gobernara la derecha", ha asegurado.



Cinco bloques

El debate contará con cinco bloques temáticos y cada uno de los candidatos abrirá uno de ellos. Cohesión de España, política económica, política social e igualdad, calidad democrática y política internacional.



Empieza el debate electoral

El debate electoral en el que los cinco candidatos a la presidencia participan esta noche da el pistoletazo de salida.



El taxi de Iglesias y el traje sin corbata de Abascal

La llegada de los cinco candidatos al debate de los candidatos a la Presidencia del Gobierno organizado por la Academia de Televisión ha estado marcada por el taxi conducido por una mujer que ha trasladado hasta el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo a Pablo Iglesias, la polémica por el uso o no de un alzador en el atril de Albert Rivera y la decisión de Santiago Abascal de ser el único que no usa corbata.



Los candidatos se dirigen al plató

Los candidatos se dirigen al plató en el que tendrá lugar el debate en menos de diez minutos.



El polémico cajón de Rivera

A pocos minutos de comenzar el debate electoral entre cinco candidatos de este lunes, los asesores de imagen se han enfrascado en una polémica por la petición que hizo Ciudadanos el pasado sábado. El equipo de comunicación del candidato Albert Rivera pidió a TVE que habilitara un cajón bajo el estrado desde el que debía hablar y que le permitiría parecer más alto. Y al final lo han retirado.