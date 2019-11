Cs se presenta como "el único voto útil porque sirve para desbloquear"

El cabeza de lista al Congreso por Córdoba de Ciudadanos, Marcial Gómez, ha asegurado este martes que su formación es «el partido que habla del siglo XXI» y lo ha presentado como el del «voto útil» en las elecciones del próximo domingo por tres razones: «nuestro voto es el único sirve para desbloquear, para superar la división que hay entre españoles en este momento y para garantizar la unidad, la igualdad y la libertad de todos los españoles», ha afirmado.



Asimismo, el candidato de la formación naranja dijo no entender cómo PSOE o PP apelan al voto útil, ya que en su opinión, «el PSOE lleva meses diciéndonos a los españoles que no supimos votar, y por eso no ha podido formar un gobierno en solitario como a él le hubiera gustado y nos hace repetir unas elecciones que pone de manifiesto su incapacidad para llegar a acuerdos».

Además, Marcial Gómez ha hecho referencia al debate del lunes, donde «el señor Sánchez demostró que no tiene intención de sentarse a negociar con ningún partido, ni con sus socios preferentes ni con los partidos constitucionalistas, y lo que pretende es que el resto de formaciones políticas le tenemos que regalar nuestros escaños», ha afirmado.