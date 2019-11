Antonio Ruiz: "Los españoles han vuelto a decir que quieren para España un gobierno progresista"

El secretario general de los socialistas cordobeses, Antonio Ruiz, ha afirmado este domingo que "los españoles han vuelto a decir, con rotundidad, que quieren para España un gobierno progresista, socialista, presidido por Pedro Sánchez".

Durante la valoración de los resultados electorales realizada en la sede del PSOE de la capital, las palabras de Ruiz han sido recibidas con vítores y aplausos por parte de miembros del partido, militantes, simpatizantes, interventores y apoderados, que se han desplazado hasta el lugar para seguir el escrutinio de la jornada electoral.

Rodeado por candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, el secretario provincial del PSOE de Córdoba ha asegurado que "la primera y más clara conclusión de estas elecciones es exigir al resto de los partidos responsabilidad con la voluntad que los españoles y las españolas han manifestado en las urnas".

Además, ha hecho hincapié en que en Andalucía el PSOE se ha situado como primera fuerza política incrementando en uno el número de diputados al Congreso obtenido en los comicios.

De este modo, ha explicado que, en su opinión, la conclusión es que el Gobierno formado por PP y Cs, "blanqueando a la ultraderecha, es responsable en buena medida de los resultados que ha sacado Vox en esta tierra".

Ruiz ha destacado que "los andaluces, claramente, han castigado a Cs por apoyar al PP y a Vox", y ha puntualizado que "el PP, siendo quien preside la Junta de Andalucía, ha perdido por quinta vez consecutiva unas elecciones en esta tierra".

En cuanto al balance de la provincia, el secretario general de los socialistas ha subrayado que "hemos vuelto a ser la primera fuerza", ganando en 72 de los 77 municipios existentes. A esto ha añadido que, por tanto, el PSOE ha logrado tres senadores, que son María Ángeles Luna, Alfonso Muñoz y María Jesús Serrano, y dos diputados, que son Luis Planas, ministro de agricultura en funciones, y Rafi Crespín.

El tercer escaño

En este sentido, los socialistas no han logrado, finalmente, mejorar los resultados obtenidos en Córdoba en las elecciones generales del pasado 28 de abril, al obtener dos diputados al Congreso, la misma cifra de hace siete meses.

Antonio Hurtado, el número tres de la candidatura a la Cámara baja, vuelve a quedarse fuera. En declaraciones a este periódico, ha afirmado que "me siento satisfecho del trabajo que hemos hecho, pero no estoy contento porque me hubiera gustado que hubiéramos conseguido el tercer escaño y contribuir a una victoria fuerte por parte del PSOE a nivel nacional".

También ha recordado que en los últimos comicios fue Vox quien obtuvo el sexto diputado por Córdoba y en esta ocasión ha sido el PP. "Hay que asumir y respetar lo que la gente quiere, y hay que mirar para adelante. Yo estoy muy tranquilo, seguiremos trabajando", ha manifestado.

En cuanto al resto de las fuerzas políticas que han concurrido a las generales en la provincia, como ya se ha citado, el PP ha conseguido dos diputados al Congreso, mejorando el resultado de abril y sumando al escaño de Andrés Lorite el que ocupará María de la O Redondo en la Cámara baja.

Por detrás se sitúan Vox y Unidas Podemos, con José Ramírez y Martina Velarde como diputados electos, respectivamente, el mismo balance que en las últimas generales. El congresista de Cs por la provincia, Marcial Gómez, ha quedado fuera de la Cámara en esta ocasión.