Anguita denuncia el discurso falso y la corrupción de la extrema derecha en España

Julio Anguita¸ excoordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, ha denunciado el discurso falso, que no habla de los trabajadores, y la corrupción de la extrema derecha española, que huele a "naftalina" y a "caspa", que es homófoba y que se ha preocupado por Franco pero no ha preguntado "por los miles de cadáveres que hay en las cunetas mandados matar por el genocida".

El exalcalde de Córdoba ha afirmado que “honestidad y extrema derecha es un oxímoron, es decir, cosas incompatibles” y ha pedido a Vox que no utilicen como aval unas palabras suyas sobre que era “mejor votar a alguien honesto de extrema derecha, que alguien corrupto de izquierdas”. En el blog que Anguita tiene alojado en la web del Colectivo Prometeo, insiste en que aquella frase la pronunció en un contexto determinado, con los casos de corrupción del PP muy recientes, pero que ahora, meses después, el partido de Vox ya no puede presumir de no tener casos de corrupción en su seno.

En esta línea, el exalcalde de Córdoba ha recordado la expulsión de militantes por denunciar “prácticas oscuras en la cuestión económica” o la denuncia de Juan Jara, exvicepresidente de Vox, sobre que el partido era una “organización para delinquir con cuentas opacas”.

Asimismo, Julio Anguita ha aludido a la financiación de Vox a través de una organización de la oposición iraní, que “curiosamente es una organización musulmana marxista”, ha dicho. “Los defensores de la pureza de la idea cristiana y católica se subvencionan desde el exterior con extranjeros y musulmanes y marxistas, un contrasentido”, ha apuntado.

Por otro lado, Julio Anguita ha criticado que Vox mantenga “un discurso falso”, ya que a diferencia de otras extremas derechas de Europa no aborda el tema social y no habla de la situación de los trabajadores o de las pensiones. “Al contrario hablan de los empresarios metiendo en el mismo saco a los autónomos, unos auténticos explotados”. En último lugar, ha lamentado que recurran a figuras históricas que sustentan falsos mitos, como la del Cid Campeador, “un mercenario que vendía su espada al mejor postor”, por lo que ha dicho es “una extrema derecha que huele a naftalina y a caspa”.