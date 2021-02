Yolanda Díaz, sobre el diálogo social: "Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que el Gobierno va a garantizar que exista diálogo social, pero "sin derecho de veto", porque "el veto no es diálogo", y ha dejado claro que legislará si no se alcanza el acuerdo entre todas las partes en las distintas mesas de negociación. "Es un proceso. El diálogo social puede terminar de múltiples formas", ha apostillado la ministra en un encuentro organizado por el diario 'Público', tras remarcar que los la negociación "se va a garantizar", pero que "si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar".

La titular del Ministerio ha dejado claro que España "está siento ejemplar" en el diálogo social y que las tareas para derogar los aspectos más urgentes de la reforma laboral estaban ya "bastante avanzadas" el pasado mes de marzo, cuando se frenó la negociación por la pandemia. Díaz ha señalado también que durante el miércoles su departamento mantuvo un encuentro con los portavoces de empleo de los distintos grupos políticos en el Congreso para explicar todo lo que se va a hacer en materia laboral y lo que se ha remitido a Europa.

Para la ministra, es necesario retomar en cuanto que finalice la negociación de la Ley de plataformas digitales, conocida como Ley de riders -y que podría cerrarse en el encuentro que se celebrará el próximo miércoles-, la mesa de derogación de los aspectos más urgentes de la reforma laboral de 2012.

"Me gustaría que fuese rápido, pero sé que cuando se sientan a trabajar (los interlocutores sociales en el diálogo social), las cosas son más difíciles", ha reconocido Díaz, que ha anunciado que va a tener lugar un encuentro con la patronal y sindicatos para hablar "del ritmo y el planteamiento" con el que se abordarán los temas y ha afirmado que el Ministerio "respetará lo que acuerden".

Jornada de cuatro días

Sobre la implantación de la jornada laboral cuarto días, Díaz ha preguntado de qué sirve una jornada laboral de cuatro días si en esos días se trabaja doce horas. "Es una propuesta rígida y creo que el gran debate es el del uso del tiempo, de la vida, del trabajo, de las ciudades, de descanso y de poder desarrollarnos como seres humanos", ha añadido.

De hecho, piensa que el tiempo de la vida, del descanso y de centrarse en uno mismo debe estar en el centro. "En el siglo XX definíamos nuestra vida y residencia por el tiempo de trabajo, ahora debe ser al revés. Unas condiciones rígidas no valen", según la ministra.