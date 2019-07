Vodafone pide al Gobierno una subasta de 5G sin afán recaudatorio

Vodafone no se muerde la lengua para pedir al Gobierno una subasta de 5G que sea igual para todos los operadores y que no tenga un afán recaudatorio. El presidente de la operadora en España, Antonio Coimbra, pidió que la subasta que llegará durante el primer semestre del año 2020 sea "sin proteccionismo, proinversión, proinnovación y no prorecaudación", durante la segunda jornada del congreso de la patronal de 'telecos' DigitalES.

El presidente de la teleco en España pidió evitar que el diseño de la subasta tuviese un afán recaudatorio, como ocurrió en las últimas subastas de Alemania e Italia, porque "eso provoca un atraso tremendo en el despliegue de redes", dijo Coimbra. "En España es una pasada como se ha hecho hasta hora. Es importante que se mantenga el status quo que hasta ahora se ha tenido para poder desplegar y que España tenga las mejores infraestructuras también a futuro y no solo ahora", explicó Coimbra ante los medios de comunicación.

El día anterior, también Telefónica, Ericsson y MásMóvil lanzaron sus proclamas al Gobierno al pedir precisión en el diseño de la puja. Entonces, el presidente del llamado cuarto operador, Meinrad Spenger, pidió al Ejecutivo que reserve una parte del espectro para los operadores alternativos que no podrían competir en precio con las grandes telecos porque no tienen clientes suficientes como para amortizar esa inversión. La respuesta de Coimbra fue clara: "Las condiciones deben de ser las mismas para todos".

No obstante, el presidente de Vodafone reconoció que la sensación es buena y el discurso del Gobierno está a priori en línea con sus peticiones. La ministra Nadia Calviño aseguró este martes que la intención del Ejecutivo no era recaudatoria sino establecer un equilibrio entre recaudación e inversión.

Por otro lado, Coimbra también recordó al Gobierno la necesidad de desarrollar un entorno fiscal "simple, predecible y que promueva la inversión". "Ahora no lo tenemos y hay que cambiarlo", dijo Coimbra en relación al auge de las plataformas digitales. Además, el presidente de la segunda operadora española también reclamó un nuevo entorno regulatorio: "Tenemos una regulación asimétrica cuando la comparamos con las OTT y otras telecos".