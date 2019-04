Vodafone lanza las primeras tarifas móviles del mercado sin límite de datos

Se avecina una nueva pequeña revolución en el sector de las telecomunicaciones. Vodafone ha presentado este miércoles la primera serie de tarifas sin límite de llamadas ni de datos que se puede encontrar en España para contratar de forma individual o con un plan convergente que incluya fibra para el hogar. Un giro radical en su estrategia para adaptarse a las necesidades de unos clientes que cada vez más utilizan el móvil como si fuera un ordenador para ver series, películas, descargarse documentos o incluso jugar a videojuegos online.

Así, a partir del próximo 14 de abril, los clientes de Vodafone podrán elegir entre tres tarifas distintas que, además de llamadas y datos ilimitados, tienen una serie de características distintas según los usos que les dan sus clientes. Una es la tarifa 'Ilimitada', dirigida para el uso de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, música online o correo electrónico que, además de llamadas y datos móviles sin límite, incluye 16GB al mes en roaming de datos en Eruopa y Estados Unidos, por 40,99 euros al mes.

Otra es la 'Ilimitada Súper' que a las llamadas y datos ilimitados suma 17 GB al mes en roaming de datos en Europa y Estados Unidos por 45,99 euros al mes, está dirigida a usuarios que les gusta ver videos y música online en alta calidad, tienen un uso avanzado de redes sociales y de aplicaciones con navegación con 10Mbps de velocidad. La 'Ilimitada Total' está diseñada para quienes quieren disfrutar de los servicios móviles con la "máxima velocidad 4G" para acceder a aplicaciones de juego online, descargar y subir archivos de gran tamaño o ver videos en alta calidad -UltraHD ó 4K, y tiene un precio de 49,99 euros al mes que incluye 19 GB en roaming de datos en Europa y Estados Unidos y las llamadas y datos sin límite.

PROPUESTAS CONVERGENTES

Por otra parte, para los usuarios que quieran planes convergentes que aúne sus tarifas móviles con datos y voz ilimitados con las de fibra al hogar, tendrán que elegir entre dos velocidades diferentes (1Gbps y 600Mbps) según la disponibilidad geográdica. Vodafone ofrece la tarifa One Ilimitado (69,99 euros), One Ilimitada Súper (84,99 euros) y One Ilimitada Total (99,99 euros).Además, los clientes con datos ilimitados y máxima velocidad 4G+ podrán disfrutar de fibra a 1Gbps -con el servicio Vodafone Super WiFi incluido- por 109,99 euros al mes. Por su parte, el servicio Vodafone Super WiFi (conectividad inteligente que mejora la cobertura y velocidad en los dispositivos conectados a la fibra de Vodafone One), tiene un coste de 6 euros al mes con el resto de planes.