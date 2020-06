El videojuego por venir

Además de una oportunidad para generar negocio, el Gamelab es una cita para la reflexión sobre tendencias actuales y futuras del videojuego y el ocio interactivo. Este año, según su ideólogo Gonzo Suárez (creador de la famosa saga 'Commandos'), el congreso está especialmente orientado a la creatividad. "Algunos años ha sido bastante empresarial, pero este año tenemos a muchos grandes creadores en el programa", afirma.

Entre mañana, martes, y el jueves pasarán por las salas virtuales del congreso (una accesible a todo el mundo, el Auditorio, y otra para profesionales e industria, la sala Academy) algunas de las mentes más brillantes del 'gaming' contemporáneo. Lo harán sobre todo en formato de dúo y de trío, porque aquí se antepone la conversación al monólogo.

A Suárez no le gusta priorizar nombres, así que destacamos nosotros el tridente formado por Jordan Vogt-Roberts (director de la adaptación al cine de 'Metal gear solid'), Kiki Wolfkill (supervisora del universo 'Halo') y Amy Hennig (creadora de la saga 'Uncharted'), que el miércoles (Auditorio, 15.00 h.) se verán las caras en la charla 'Cruce de narrativas: nuevos horizontes'. Suena interesante, pero algo vago: ¿qué clase de ideas discutirán? "No lo sé y no quiero saberlo", dice Suárez entre risas. "Son tres grandes personajes, tres bestias, y tengo máxima curiosidad por escuchar todo lo que tengan que decir".

