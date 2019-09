Los viajes del Imserso podrán pedirse a principios de octubre

Se acabó el culebrón de los viajes del Imserso. Las ventas del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) empezarán dentro de dos semanas y los viajes se pondrán en marcha la segunda quincena de octubre, según ha informado este viernes el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en un comunicado.

Este jueves expiró el plazo para interponer un recurso sobre la adjudicación sin que ninguno de los ganadores del concurso -Mundosenior y Mundiplan- iniciase procedimiento alguno. Mundosenior había presentado un recurso contra su exclusión del lote 1 (costa interior), después de que el ministerio le descartase por errores en el procedimiento. Sin embargo, el el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del ministerio de Hacienda, lo desestimo.

Así, los pensionistas podrán empezar a contratar sus viajes en dos semanas. El próximo lunes, el Imserso procederá a firmar el contrato de las adjudicaciones de los tres lotes del programa, según ha informado el ministerio, y a partir de entonces, empezarán a enviar una carta personalizada a cada beneficiario donde le indicarán la fecha exacta que se les asigna.

UN AÑO CON POLÉMICA

El concurso de este año no ha estado exento de polémica. Primero fue el retraso en la publicación de los pliegos que supuso la crítica de los hoteleros; después las dudas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a quien no convenció el diseño de los lotes, y acto seguido, tras la publicación de los pliegos fueron otra vez los hoteleros quienes pusieron el grito en el cielo tras conocer que el Gobierno no había hecho las modificaciones que pedían (un alza en los precios).

Además, las agencias de viajes también se quejaron de que, tras la puesta en vigor de la nueva ley de viajes combinados, a finales de 2018, que traspone una directiva europea para otorgar una mayor protección para el viajero a través de seguros que deben costear las propias agencias, el beneficio para las agencias es menor. Y, finalmente, con la adjudicación de los pliegos llegaron las quejas de Mundiplan y Mundosenior.

Mundosenior (Globalia y Barceló) y Mundiplan (Iberia, Alsa y IAG7) han gestionado durante los últimos cuatro años este tipo de viajes, el primero encargándose de la costa peninsular -Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña- e interior -circuitos culturales, turismo de naturaleza y viajes a capitales de provincia, así como Ceuta y Melilla, que este año se han incrementado en un 7%- y el segundo de las islas Canarias y Baleares. Sin embargo, este año el programa ha sido adjudicado al revés, es decir, Mundosenior se llevó las islas y Mundiplan, costa e interior. Ambos gigantes habían construido una estructura propia en torno a cada una de las zonas que con el actual reparto se tambalea.

El Gobierno licita de forma anual o bianual los contratos de los viajes del Imserso con un presupuesto que ronda los 1.200 millones y que está destinado a gestionar durante dos años con opción a otros dos más- los viajes de cerca de un millón de jubilados. El programa está financiado parcialmente: el 79,61% del precio lo pagan los beneficiarios del programa, mientras que el 20,39% restante lo hace el Imserso. Los precios varían, en función del destino y estancia, entre los 610 euros de los viajes combinados de 15 días a Canarias y los 114,50 euros de los de capitales de provincia de cuatro días.