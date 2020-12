La venta de moda se desploma el 26,4%, y el sector ingresa 4.000 millones menos que el año pasado

Las ventas del sector de la moda se han desplomado el 26,4% este año en España. El sector dejará de ingresar del orden de 4.000 millones de euros con respecto al pasado año como consecuencia de la pandemia. Según datos de la consultora Kantar, la moda está representando el 12,5% de todo el gasto que los españoles dedican a los sectores de gran consumo (alimentación -dentro y fuera del hogar-, moda, droguería y productos de cuidado personal y cosmética).

Según datos de Kantar, la consultora líder en paneles de consumo, desde enero hasta octubre la facturación del sector moda ha acumulado una caída del -26,4%, lo que significa una pérdida de más de 4.000 millones de euros respecto al mismo periodo de 2019. A pesar del impacto que han tenido los cierres por el coronavirus, los expertos de Kantar aseguran que "se observa cómo la caída del gasto en moda se ha ido moderando progresivamente desde el fin del confinamiento: si en mayo y junio la moda registraba una caída del -42,6%, a partir de julio y hasta octubre el retroceso de la facturación se situó en un -13,8%". El retorno a la actividad comercial durante septiembre y octubre ha permitido que la caída de ingresos en esos meses se haya recortado hasta el -7,7%.

Durante el mes de octubre, el número de compradores del sector ha seguido aumentando respecto a los dos meses anteriores, hasta los 19,3 millones de personas que han comprado algún artículo de moda. No obstante, aunque el número de compradores mensuales aún está por debajo de los niveles del 2019, la cifra de artículos adquiridos por cada comprador en estos dos meses ha sido ligeramente superior a la del año pasado.

Sabemos, a través de algunos retailers, que en septiembre y octubre la reacción de los consumidores, sumada a un clima favorable para la venta, les ha ayudado a dar un impulso al negocio, pero la nueva oleada de contagios de noviembre y las consecuentes restricciones al comercio aplicadas en muchas zonas han puesto freno a esa tendencia de recuperación, ha explicado Rosa Pilar López, directora panel Fashion & Beauty en Kantar.

La prudencia y las restricciones de movilidad, junto con el apoyo al comercio local, han provocado que muchos consumidores hayan comprado moda en tiendas multimarca, más cercanas, consiguiendo así, entre agosto y octubre, una cuota de mercado del 21,4% del valor (+1,6 puntos versus el mismo periodo del año anterior). Por otro lado, el e-commerce no ha dejado de aumentar su cuota de mercado en los últimos meses, siendo en agosto del 14,4%, en septiembre del 16,5% y en octubre del 18,3%.

AMAZON GANA POSICIONES

El auge del comercio 'on line' ha hecho que Amazon se sitúe como el 6 distribuidor de moda, consiguiendo duplicar su cuota de mercado entre agosto y octubre con respecto al 2019. Zalando, por su parte, también ha conseguido entrar en el Top10 de operadores del sector.

"Después del confinamiento, los consumidores han seguido trasladando más compras al canal 'on line', donde, además de la comodidad y seguridad de comprar sin salir de casa, están descubriendo un amplio abanico de opciones y de nuevos operadores. Plataformas como Amazon están consiguiendo canalizar el aumento de su tráfico también hacia la moda, especialmente entre el público masculino", explica López.

Los cambios en la distribución no sólo están explicados por la compra 'on line'. Las cadenas de moda low-price están perdiendo peso en este 2020, y han acumulado hasta octubre una cuota de mercado en valor del 5% (0,6 puntos menos que el año anterior), siendo Primark una de las más afectadas, al no disponer de tienda online para vender durante el confinamiento. Sin embargo, las tiendas de Primark cuando están abiertas son las que tienen un tráfico de compradores más elevado en las últimas semanas.

Uno de los canales favorecidos en este contexto es el híper/supermercado, con una cuota de mercado acumulada de enero a octubre del 6,8% del valor del mercado (+0,5 puntos versus año anterior). La idea es que en un contexto de pandemia, el consumo se está desplazando a supermercados e hipermercados para la compra de alimentación, y, en consecuencia, les da la oportunidad de reforzar su oferta textil.