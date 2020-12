El valor de los hoteles caerá hasta el 12% en el 2020

El sector hotelero es uno de los "grandes damnificados" por el impacto de la pandemia. Como resultado de los efectos económicos de la crisis sanitaria sobre el sector se espera una caída de las valoraciones a finales de año del 12% en los activos vacacionales y de un 11,5% en hoteles urbanos. Según el informe de la consultora inmobiliaria CBRE, el deterioro de las valoraciones continuará en 2021 y se podría ampliar hasta un 13% en el peor escenario. "Pensamos que hasta el 2023 no habrá una recuperación óptima, hay unas caídas muy importantes de empleo, superiores al 50%", explicó el director del área de valoraciones y consultoría de CBRE España, Fernando Fuente, en la presentación del informe 'Un nuevo horizonte inmobiliario'. Por otra parte, el logístico ha despuntado como uno de los sectores más resistentes y el interés inversor por residencial de alquiler se ha consolidado en 2020.

La situación del sector hotelero ha provocado la renegociación de muchos contratos de alquiler y muchos hoteleros están llegando a acuerdos adicionales que contemplan aplazamientos de las rentas hasta el 2023 o el 2024, así como extensiones de las bonificaciones de renta durante algunos meses del 2021. "Hasta que no tengamos una recuperación, una mayor confianza en los efectos de la vacuna y hasta que no se levanten las restricciones de viajeros entre diferentes países no se resolverán las dudas respecto a la evolución del sector ", manifestó el vicepresidente de CBRE España y responsable de valoraciones para Europa continental, Javier Kindelan. Ha reconocido que el sector hotelero se encuentra en una situación "crítica" y vaticinó una consolidación del sector para garantizar una mayor capacidad de supervivencia. Por su parte, Fuente ha asegurado que la incorporación de espacios de 'coworking' en los hoteles será una de las posibles tendencias del sector en los próximos años.

Resistencia del sector logístico

Los activos del sector logístico e industrial sufrieron una caída de las valoraciones del 0,5% en el primer trimestre y se prevé que terminen el año con una revalorización de entre el 4% y el 6%. "Ha sido un producto refugio durante los meses de crisis, ha habido un apetito inversor increíble y han logrado rentabilidades mínimas históricas", resumió Fuente. En este sentido , destaca especialmente la evolución positiva del mercado de Barcelona, donde se prevé que las valoraciones de los activos inmobiliarios cierren el 2020 con incrementos del 5,6%. En Madrid, el crecimiento previsto es del 5,3%, mientras que en Valencia y Zaragoza, del 4,7% y el 4,6%, respectivamente. Esta tendencia al alza persistirá durante el 2021 y, en los mejores de los escenarios, se ampliará hasta un 7% en el mercado barcelonés, un 6% en la zona centro, y hasta un 5% en Valencia y Zaragoza.

Otro de los activos más resistentes al ajuste de las valoraciones de este año es el denominado 'build to rent', es decir, la construcción de edificios para destinarlos al alquiler. Este es uno de los mercados más atractivos para el inversor por el potencial crecimiento del mercado de alquiler y este año ha consolidado su protagonismo con un volumen de inversión similar al del 2019 y un ajuste del 1,3% acumulado. "Ha habido mucho apetito inversor y muchas ganas para entrar en este sector. Sin duda, la vivienda de alquiler y las barreras mucho más bajas respecto a la vivienda de compra será un producto estrella en los próximos años", manifestó Fuente .

Los locales y centros comerciales también han sido "especialmente castigados" por la pandemia. Los centros comerciales en ubicaciones 'prime' o los regionales dominantes registrarán un ajuste de los valores de un 4,6% y un 8,6% a finales de año, respectivamente. Para el primer trimestre del 2021, se prevé que esta tendencia bajista se mantenga entre franjas de -4% y -6% en el caso de los centros comerciales en primeras líneas y en un abanico de -8% y -10% en el caso de los regionales dominantes.

El ajuste del valor de los centros comerciales situados en áreas secundarias podría llegar a un -15% a cierre de año y hasta un -16% en el primer trimestre de 2021. "El segmento 'retail' ya se encontraba en un proceso de madurez y resposicionamento, pero la pandemia ha acelerado la transformación del visitante de centros comerciales hacia un comprador que va al centro buscando directamente adquirió lo que necesita. Esto ha impactado en las afluencias, las ventas y, como consecuencia, en las renegociaciones de rentas y las valoraciones ", asegura Fuente.