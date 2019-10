Valerio: el Gobierno podrá subir las pensiones vía Real Decreto Ley si sigue en funciones

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que "lo razonable" es que las pensiones suban en 2020 teniendo en cuenta una media anual del IPC, aunque ha resaltado que "se tendrá que decidir cuando llegue el momento oportuno". "Lo que no se ha hecho nunca en este país, ni hay previsión de hacerlo, es que los pensionistas abonen la diferencia si el IPC sube menos que las pensiones. Esto no se ha hecho jamás", ha dejado claro.

Preguntada sobre si la subida se podría hacer estando en funciones, la titular del Ministerio ha pedido "no adelantar acontecimientos", ya que "en diciembre podría haber un Gobierno en plenitud de funciones, con capacidad de hacer su tarea al 100%". "Espero y deseo que en diciembre haya un Gobierno en plenitud de funciones", ha añadido. En esta línea, la ministra ha apuntado que existe la figura del Real Decreto Ley y que la Ley del Gobierno dice que si es de urgente necesidad o de interés general, se puede hacer uso de la misma. "El Gobierno en funciones, dentro de lo que permite la normativa vigente, obrará en consecuencia, pero no nos adelantemos a los acontecimientos", ha dejado claro.

"Subir las pensiones con el IPC no es algo novedoso. Parece que fuese algo extraño que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijese ayer que quiere que las pensiones se actualicen según el IPC el año que viene cuando viene estando este planteamiento en todos los programas electorales del PSOE de los últimos tiempos", ha afirmado.

AÚN SIN PREVISIONES

La titular del Ministerio ha remarcado que tanto el Ministerio de Economía como el de Hacienda todavía no tienen hechas las previsiones pertinentes para saber cuál será el IPC previsto para el año que viene, por lo que ha señalado que hasta que no esté el dato, no "se podrá actuar en consecuencia".

"Este año, por ejemplo, el IPC no está subiendo mucho, está bastante controlado", ha apuntado, tras recordar que este año las pensiones han subido un 1,6% en general y un 3% las mínimas, incremento que, desde su punto de vista, "no viene nada mal para compensar el poder adquisitivo que se perdió en años pasados, sobre todo cuando se aplicaba el 0,25%".

Valerio ha señalado que hay que esperar a ver cómo evoluciona la inflación durante el mes de octubre y noviembre. "Todavía queda tiempo hasta finales de diciembre", ha apostillado.