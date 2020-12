El turismo y la hostelería insisten en reclamar ayudas directas al Gobierno

Mensaje de SOS en el turismo y la hostelería tras las medidas anunciadas el miércoles por el Gobierno y consideradas como un “apoyo” para un sector que clama un auténtico “rescate”. Sin turistas extranjeros (2020 cerrará con cerca de 20 millones, tras los casi 84 millones de 2019) y con muchos hoteles, bares y restaurantes cerrados, muchos ante la falta de esa demanda y otros por las restricciones impuestas por las autoridades, el sector urge medidas.

Así lo ha reclamado la plataforma Juntos por la Hostelería --formada por FIAB (industria alimentaria), AECOC (distribución) y Hostelería de España— que pide ayudas directas para bares y restaurantes, igual que ha ocurrido en otros países. Y la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que exige medidas “con carácter inmediato para evitar la destrucción masiva de empleo”.

Según cifras de Hostelería de España, a finales de este año (en una semana) podrían cerrar definitivamente cerca de 100.000 bares y restaurantes, es decir, un 40% del total si no se dispone de ayudas. El Ejecutivo lleva meses anunciando que en invierno habría un plan de rescate para el sector, más allá de las medidas puestas en marcha durante el confinamiento, cuando todos los establecimientos tenían que permanecer cerrados. Sin embargo, el plan anunciado este miércoles se ha quedado muy corto para sus potenciales receptores.

El Gobierno alegó ante la falta de inyecciones de dinero que esa era tarea de las comunidades autónomas, más pegadas al territorio. De hecho, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró tras las críticas a su esperado plan que el lunes 28 de diciembre, en una reunión con las distintas regiones, podrían aparecer nuevas medidas adicionales. Sin embargo, al sector no le convence este argumento. “Después de tantos meses de espera no es razonable que desde el Gobierno se alegue que las medidas puestas en marcha por las comunidades autónomas no hacen necesario un plan nacional de ayudas directas”, ha lamentado el director general de AECOC, José María Bonmatí.

Por su parte, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha advertido que "el sector aojativo se desangra". "Muchos establecimientos llevan más de nueve meses cerrados, con cero ingresos y haciendo frente a gastos que no tienen sentido en un contexto de parón total de la actividad alojativa. Necesitamos un plan de recuperación específico e inmediato", ha defendido Marichal.