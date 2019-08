Los tripulantes de cabina de Ryanair convocan 10 días de huelga en septiembre

Diez días de huelga en el mes de septiembre. Los tripulantes de cabina de Ryanair convocan huelga los días 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 28 de septiembre, según han informado los sindicatos.

Los auxiliares de vuelo de Ryanair, los sindicatos USO y Sitcpla, han presentado este miércoles el preaviso de huelga ante las amenazas de cierre de las bases en las Islas Canarias Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria esta previsto su cierre el 8 de enero-, y la posibilidad de cierre de la base del aeropuerto de Girona, así como la advertencia de que habrá más de un centenar de despidos.

La huelga, a la que están llamados a seguir los 1.800 trabajadores que componen las 13 bases de la aerolínea en España, podría no producirse si se llega a un acuerdo cuando está prevista la mediación entre la empresa y los representantes de los trabajadores, todavía por determinar. No obstante, fuentes de los sindicatos ven difícil esta posibilidad, a tenor de su experiencia con la empresa.

El conflicto entre auxiliares de vuelo y Ryanair viene de lejos y suma ya algo más de dos años. El pasado verano, de hecho, sindicatos y aerolínea fueron protagonistas de un duro enfrentamiento que culminó en tres jornadas de huelga -25 y 26 de julio y 28 de septiembre- e infinitas reuniones entre las partes sin llegar siquiera a aproximar posturas. La empresa negaba a los sindicatos los dos representantes sindicales eran de otras empresas (Norwegian e Iberia) y eso no gustaba- y se regía por la legislación irlandesa, mientras que los representantes de los trabajadores reclamaban que se acogiese a la legislación española, y por ende, que cumpliesen con el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Un toma y daca que culminó (o eso parecía) en enero de este año cuando las dos partes sellaron la paz. La aerolínea 'low cost' aseguró que se ajustaría al marco jurídico y laboral español, principal reivindicación de los auxiliares de vuelo, así como el compromiso de iniciar la negociación del I Convenio Colectivo de forma inmediata. Pero, de momento, el avance es más bien pequeño y se encuentra enconado. Hecho al que se suma las amenazas de cierres y despidos de la compañía.

Más huelgas en Europa

La situación de Ryanair en España no es aislada, sino que se suma a los paros previstos por trabajadores de la compañía en otros países, como Portugal, Reino Unido o Irlanda. Así, los tripulantes de cabina del Sindicato Nacional de Personal de Vuelo de Aviación Civil (SNPVAC) en Portugal han convocado paros entre los días 21 y 25 de agosto. En Reino Unido, el sindicato de pilotos Balpa ha hecho lo propio del 22 al 23 de agosto y del 2 al 4 de septiembre. Y en Irlanda, los pilotos están en aras de hacer algo parecido si no consiguen un acuerdo con la aerolínea en la reunión de mediación que tienen este miércoles. Por su parte, los pilotos españoles finalizan la semana que viene la votación para decidir si van a la huelga o no.

Todos se quejan de lo mismo: Ryanair no cumple su promesa. La aerolínea se comprometió a implementar la legislación laboral local, a negociar convenios colectivos y a que los trabajadores independientes (contratados a través de una agencia externa) pasasen de forma progresiva a formar parte de la compañía. Pero no lo ha cumplido todavía.