Tres millones de inquilinos destinan más del 30% de su renta al alquiler

Los hogares que residen de alquiler tienen peores condiciones económicas y realizan un sobreesfuerzo para pagar alquileres excesivos que fija un mercado "ineficiente y especulativo", según pone de manifiesto el informe 'La vivienda de alquiler en España', que ha dado a conocer CCOO este miércoles. Tres millones de inquilinos (el 41%) dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler (ese porcentaje delimita el importe máximo de la renta que se considera razonable para el pago de la vivienda). Esta difícil situación se ha agravado, además, por los negativos efectos de la pandemia y la crisis sobre los ingresos de los hogares, ha destacado Unai Sordo, secretario general del CCOO, en la presentación de ese informe que ha realizado junto con el economista del sindicato, Luis Zarapuz.

Destaca ese trabajo que los propietarios arrendadores tienen ingresos superiores al resto de la población (el 51% de los arrendadores gana más de 40.000 euros al año) y sufren un riesgo de pobreza muy inferior. El alquiler ya es la principal forma de acceso a la vivienda de la población joven, por lo que CCOO plantea que "es urgente la intervención pública para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".

Una ley a corto plazo

En este sentido, La ley por el derecho a la vivienda en ciernes "tiene que actuar en el corto plazo para limitar el precio de los alquileres y a largo plazo debe servir para crear y consolidar un amplio parque público de alquiler asequible y social". Sordo ha recordado que estas y otras medias para lograr un mercado de la vivienda eficiente, que garantice el acceso y mejore la productividad del país trasladando recursos de la España rentista a la España productiva, figuran en la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda de CCOO y UGT. "Esperamos que el Gobierno ponga encima de la mesa un paquete ambicioso para garantizar el acceso a la vivienda a la mayoría de la población", ha comentado el secretario general de CCOO.

Sordo ha recordado que la solución del problema va más allá de la dicotomía entre el límite de los precios del alquiler o la aplicación de medidas fiscales que parece que separa a los socios del Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos). "No es una dicotomía: o medidas fiscales o medidas de ampliar el parque de alquiler o limitar el precio del alquiler. Son todas y alguna más. Solo aumentar el parque no va as provocar una caída drástica del precio del alquiler, lo que no quiere decir que no haya que aumentar el parque", ha comentado Sordo.

CCOO considera que a vivienda es un mercado limitado donde los propietarios pueden ejercer fácilmente presión sobre los precios e inflar los alquileres. Los demandantes tienen que aceptarlo al ser la vivienda un bien de primera necesidad. "El mercado es tanto más ineficiente cuanto menor es la relevancia que tiene el alquiler cobrado sobre la renta total de los propietarios. Esto les permite incluso retirar temporalmente las viviendas del mercado aumentando la presión, hasta que consiguen el precio que ellos deciden", destaca Zarapuz.

El sindicato plantea que la intervención pública es la única manera de garantizar precios de eficiencia y terminar con la extracción de renta, que cuando afecta a la población joven supone un claro lastre para la mejora de la productividad puesto que necesitan dedicar muchos más recursos de los razonables a fundar un proyecto personal y familiar; recursos que podrían emplear en seguir formándose o emprender. Construir más viviendas no es la solución pues éstas suelen terminar en manos de los que no las usan para vivir, alimentando el círculo vicioso de la ineficiencia