Tres de cada cuatro familias tienen problemas para llegar a fin de mes

En España tres de cada cuatro familias llegan justas a final de mes. Así lo constata un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado este jueves y que deja varios datos sobre la situación de carestía que viven muchos españoles. Casi la mitad de los hogares no puede o le resulta muy difícil irse una vez al año de vacaciones y en uno de cada diez no se consume regularmente carne o pescado por no poder costearlos.

El informe elaborado por OCU se basa en una encuesta a 2.151 personas entre 25 y 79 años. Una de las conclusiones que destaca la organización es que el riesgo de pobreza es especialmente notable entre familias monoparentales y las parejas jóvenes sin hijos a cargo en las que uno de los miembros está en paro. Por el contrario, los hogares que viven una situación económica más desahogada son, en general, los formados por mayores de 50 años, especialmente si están jubilados y no tienen hijos viviendo con ellos.

La entidad en defensa de los derechos del consumidor cifra las familias en situación de pobreza energética en el 17% del total, ya que estas son las que declaran que les resulta muy difícil o imposible afrontar las facturas del gas, la luz y el agua.

Por otro lado, a pesar de que el 67% de hogares otorga especial importancia a poder ir al dentista, al 30% de ellos les resulta muy difícil o imposible afrontar los gastos derivados. Una situación similar ocurre con las gafas y lentillas, así como con los audífonos.

MÁS AL NORTE, MENOS NECESIDAD

Según el índice elaborado por OCU, en el que 100 es la máxima bonanza y 0 la máxima carestía, las diferencias entre algunas comunidades autónomas es notable. Baleares (42,4), Andalucía (43,2) y Canarias (43,3) se encuentran en la parte baja de la tabla, mientras que Navarra (56,6), Extremadura (52,5) y Cantabria (52,2) se sitúan a la cabeza del ranking. Catalunya se ubica prácticamente en la media española, con un índice del 46,1.