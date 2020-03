Trabajo tiene en trámite hasta 500 ERTE vinculados al coronavirus

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha cifrado en entre 400 y 500 los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) de ámbito estatal que están ahora mismo "en cola" en la Dirección General de Trabajo, cifra a la que hay que sumar los ERTE presentados en las distintas comunidades autónomas. "Es una cifra abrumadora", ha reconocido la ministra, que ha pedido a las empresas "responsabilidad" a la hora de utilizar este instrumento, el mejor para evitar despidos ante el cierre de negocios y la caída de actividad derivada de la crisis del coronavirus. Desde Trabajo no han precisado el número de posibles trabajadores afectados ante dichos expedientes.

La ministra, en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, ha subrayado que todos los ERTEs se examinarán "con cuidado", incluido el presentado por Burger King, compañía a la que ha recordado que tiene una línea de reparto a domicilio que, según el decreto de alarma, no tiene por qué cerrar. "Yo le pido a las grandes empresas españolas que hagan un esfuerzo. Lo peor es para los pequeños empresarios y los autónomos. Les pido que sean responsables en el uso de estos ERTE", ha señalado la ministra.

Díaz ha insistido en que las medidas aprobadas hasta ahora "no suponen un punto y final", pues se irán aprobando otras nuevas a medida que se vayan necesitando. En este sentido, no ha descartado que en los próximos días se pueda aprobar una moratoria en el pago de los alquileres o nuevas medidas para los autónomos que impliquen exenciones de cotizaciones. "No vamos a dejar a nadie tirado, haremos todo lo que sea necesario", ha enfatizado la ministra.