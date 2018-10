Trabajo prepara una lista de morosos como la de Hacienda

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, anunció ayer que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha comenzado a trabajar para redactar y publicar una lista de morosos con la Seguridad Social. Su objetivo es, siguiendo el modelo del Ministerio de Hacienda, incentivar a los deudores a pagar las cotizaciones atrasadas o las sanciones pendientes.

Fuentes de Trabajo explicaron que se está comenzado a trabajar en la medida y que esta todavía tardará «meses» en ver la luz, ya que para implementarla es preciso reformar la Ley General de la Seguridad Social. No se le dará carácter de urgencia y, por lo tanto, hasta el año que viene no se presentará en el consejo de Estado para su aprobación en vía parlamentaria.

«Las empresas se enfadarán porque en la Seguridad Social me temo que las listas de morosos van a ser listas de empresarios, pero es inevitable, no es como en Hacienda que son personas físicas», apuntó Granado. Es decir, la lista publicada no será de personas, con nombres y apellidos, sino de empresas según estén registradas en el registro mercantil.

El objetivo de la medida es, según explican desde Trabajo, «ampliar la base de cotización por la vía de hacer aflorar el fraude». Por ello, prevén que sectores como el de las industrias cárnicas, la mensajería o incluso las propias administraciones públicas, con ejemplos como el exceso de interinaje, serán los que engrosarán dicha lista.

No obstante y a diferencia del proceder de la Agencia Tributaria, la Seguridad Social avisará a las empresas deudoras con antelación para que estas puedan, preventivamente, regularizar su situación. Un modus operandi similar al implementado hasta ahora con el envío de más de 80.000 cartas de aviso a empresas que incurrían en presuntos fraudes de contratación temporal o parcial no justificadas.

El modelo de Hacienda / Hacienda comenzó a publicar su lista de morosos en diciembre del 2015 (a partir de ese momento los listados se han ido publicando en junio). En ella se incluye a los deudores con la Hacienda Pública con deudas o sanciones tributarias de más de un millón de euros, pendientes de pago a cierre del ejercicio anterior a su publicación.

No obstante, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha anunciado su intención de rebajar de un millón de euros a 600.000 euros el umbral de deuda a partir del cual se aparece en la lista de morosos con la Hacienda Pública. Tras intervenir en la jornada La Seguridad social del Siglo XXI, organizada por CCOO, Granado indicó que todavía está por decidir el importe de deuda a partir del cual se figurará en la lista de morosos con la Seguridad Social.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, matizó que en la actualidad no puede dar relación de morosos, ya que primero se debe modificar la Ley General de la Seguridad Social donde se establece la discrecionalidad de facilitar datos. Esta medida afectará también al autónomo empresario, tenga o no trabajadores a su cargo.