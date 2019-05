Trabajo: "Nadie se ha tomado en serio el registro de jornada"

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha afirmado que "nadie se ha tomado en serio" la entrada en vigor del registro de jornada, que fue efectiva desde el pasado día 12, y ha asegurado que "la Inspección de Trabajo va a actuar". Así lo ha señalado en un encuentro con los medios después de asistir al Desayuno Informativo de Europa Press, donde ha dejado claro que las empresas han tenido dos meses para planificar, por lo que les ha pedido "que lo cumplan".

"Si hubiésemos concretado un registro de jornada nos habrían dicho que el sistema era inflexible", ha señalado Valerio, tras resaltar que se ha establecido un sistema flexible para dar cobertura a modalidades como el teletrabajo o a personas que trabajan en otro país, pero dependen de empresas españolas.

"Ha habido dos meses para cumplirlo y, desde luego, la Inspección de Trabajo va a actuar, pero si llega a una empresa y dice que está en fase de negociación, se dará margen de maniobra dentro del respeto a la ley para que puedan poner en marcha este registro horario", ha dejado claro Valerio.

Para Valerio, es imprescindible cumplir con la legislación vigente en favor de los trabajadores, de las empresas y de la Seguridad Social. "Hay que cumplir con las jornadas, los contratos a tiempo parcial son a tiempo parcial y las horas extraordinarias son horas extraordinarias", ha recalcado.

La titular del ministerio ha denunciado que a la semana se están haciendo más de tres millones de horas que no se cobran ni se cotiza por ellas, por lo que ha insistido en la necesidad de aplicar esta normativa.También ha recordado que, aunque la Inspección de Trabajo podría sancionar desde hoy, tiene unas directrices técnicas de aplicación de la norma, por lo que si una empresa hoy todavía no ha adoptado este registro, pero hay noticia y fundamento de que se está negociando, no se sancionará.