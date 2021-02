Trabajo lanza una campaña para garantizar que las trabajadoras del hogar cobran el salario minimo

El Ministerio de Trabajo ha activado una campaña contra el fraude laboral entre el colectivo de trabajadoras del hogar. El principal objetivo de los inspectores será garantizar que las empleadas (nueve de cada diez son mujeres) ingresan el salario mínimo interprofesional (SMI). Este lunes Trabajo ha enviado 45.000 cartas a empleadores que presentan indicios de estar cometiendo un fraude en la contratación, según han confirmado fuentes del ministerio liderado por Yolanda Díaz.

Trabajo ha activado este lunes un plan de actuación específico contra el fraude en la contratación de las empleadas del hogar, una actividad en la que trabajan 381.482 personas en toda España. Siguiendo el mismo guion que en anteriores campañas contra el fraude laboral, como el Plan Director por un Trabajo Digno, Inspección ha anticipado sus actuaciones mediante una primera remesa de cartas informativas. En las 45.000 misivas enviadas, Trabajo recuerda a los empleadores sus obligaciones para con la Seguridad Social y los importes del salario mínimo que deben abonar (como base) a sus trabajadoras. Actualmente, y a falta de nueva revisión, el SMI está en los 7,43 euros la hora o los 1.108,33 euros al mes (con prorrateo de pagas extras).

Para acelerar las actuaciones, Inspección de Trabajo dará prioridad a las denuncias presentadas en esta materia, tal como ha manifestado en un comunicado publicado este lunes. Las trabajadoras que necesiten denunciar incumplimientos en esta materia pueden presentar denuncia anónima en la página web del Ministerio de Trabajo. No obstante, las actuaciones de la 'policía laboral' en esta materia están limitadas por la inviolabilidad del domicilio. Es decir, en tanto que el domicilio es inviolable, un inspector no puede acceder al mismo si el propietario de la vivienda no le autoriza a ello. Lo que dificulta que los inspectores puedan acceder, aunque tengan indicios de que se está cometiendo un fraude laboral.