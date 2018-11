Trabajo incrementará la cuota mínima de los autónomos

El Gobierno presentó a las organizaciones de autónomos el pasado martes su propuesta transitoria de actualización de las cotizaciones, a la espera de seguir negociando para acometer la reforma integral del sistema de cara al primer trimestre del 2019. Los principales puntos del documento, al que ha tenido acceso este diario, son una subida de 17 euros mensuales para los autónomos que coticen según la base mínima, una actualización de las bases para el 2019 en función del IPC y una contrapartida de un aumento de las prestaciones sociales.

La propuesta comunicada por la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas, y su homólogo de la Seguridad Social, Octavio Granado, incluye una subida de la base mínima de cotización en 17 euros mensuales, hasta los 298,5 euros, incorporando un cálculo estimado del IPC a cierre de noviembre, que deja la media del año al 2%. La cifra planteada cuenta con el beneplácito tanto de UPTA como de Uatae, no así de ATA. «El 70% de los autónomos no puede pagar más de lo que ya paga y desde ATA no vamos a permitir que los asfixien», consideró su presidente, Lorenzo Amor.

Esto lo implementará a través de la obligatoriedad de pagar las contingencias profesionales, actualmente optativas, como el cese de actividad, la incapacidad por enfermedad común y una leve aportación a los fondos de formación profesional de los trabajadores en activo.

La contrapartida transitoria del Gobierno se basa en la duplicación de los periodos de cese de actividad, una especie de paro de autónomos que actualmente se encuentra infrautilizado por el colectivo. Únicamente se gastó en prestaciones en el 2017, según datos del propio Gobierno, el 13,3% de lo recaudado. Otro de los principales cambios que plantea es que los autónomos dejen de pagar su cuota en caso de incapacidad temporal a partir de los tres meses de baja. «Será a partir de los dos meses o por nuestra parte no habrá firma», comenta contundente el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La propuesta incluye la exención de tributar a las prestaciones vitalicias por incapacidad permanente y más control sobre las mutuas para garantizar la correcta asignación de prestaciones. «Aceptamos incluir las prestaciones sociales en las cuotas y construir un sistema más garantista, pero exigimos que se asegure que habrá una transformación en el sistema de cotizaciones a otro de ingresos reales», valora la secretaria general de Uatae, María José Landaburu.