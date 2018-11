El TJUE avala que se contraten maestros solo para periodo lectivo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la legislación española de interinos respecto a la correspondiente indemnización o no al finalizar sus contratos. En una sentencia, considera legal que no se indemnice a una trabajadora cuyo contrato venció cuando se reincorporó al puesto de trabajo la funcionaria a la que substituía, y en otro fallo avala la contratación de maestros interinos exclusivamente para el periodo lectivo, con la compensación económica por las vacaciones limitada a la que les correspondería por esos meses. La primera sentencia hace referencia al conocido como caso De Diego Porras, promovido por una exempleada del Ministerio de Defensa que sustituyó durante siete años a una funcionaria de carrera mientras estaba liberada sindical. Cuando esta volvió al su puesto, el ministerio extinguió el contrato a la sustituta sin indemnizarla y esta recurrió hasta que el caso llegó a la instancia europea. Ahora, el TJUE falla que la legislación europea sobre este tema «no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo».

El segundo caso se refiere a dos profesores interinos contratados por la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha que reclamaron tener las mismas vacaciones estivales que los fijos. El TJUE considera que la ley europea permite a un empleador «extinguir, en la fecha en que finaliza el periodo lectivo, la relación de servicio de duración determinada de los docentes nombrados como funcionarios interinos para un curso académico por el hecho de que, en esa fecha, ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento». Y añade que es legal compensarlos solo económicamente por los días de vacaciones que les corresponderían por la duración del contrato limitado a los meses lectivos.