TikTok censura contenido incómodo y de usuarios pobres y feos

Probablemente tu también tienes TikTok. Sin embargo, si eres feo, pobre o cuelgas contenido político crítico con el régimen chino también es probable que ese mensaje termine siendo censurado. Así lo detalla una nueva investigación periodística de 'The Intercept, que ha tenido acceso a documentos interno de la compañía en los que se dictaminan diferentes pautas para minimizar el contenido indeseable para la plataforma.

Impulsada el 2018 por la compañía china ByteDance, TikTok se ha convertido en todo un fenómeno mundial. Aproximadamente registra 800 millones de usuarios al mes. En tan solo tres años, esta plataforma de vídeos cortos ha conseguido alzarse como la séptima app más popular de la década con más de 1.500 millones de descargas, inquietando la supremacía de Facebook en el mercado.

Sin embargo, el auge de la red social china también tiene una cara oscura, la de la censura. Por un lado, la investigación señala que TikTok perjudica mediante un algoritmo la difusión de vídeos en los que se muestra la pobreza rural, barrios marginales e incluso a personas con forma corporal anormal, gorditos, con una obvia barriga cervecera o demasiado delgadas.

Ese sesgo de clase contra personas pobres y consideradas como feas se aplica especialmente para vetarlos de la sección For you, donde los vídeos se canalizan a una gran audiencia. El documento interno de la compañía señala que se les excluye porque pueden disminuir la tasa de retención de nuevos usuarios, eso es, que su apariencia llevaría a un menor uso de TikTok. El documento también especifica el bloqueo de contenido en el que aparezcan grietas en la pared o decoraciones viejas y de mala reputación.

En diciembre la alemana Netzpolitik avanzó que TikTok suprimía el acceso a vídeos creados por usuarios discapacitados, con sobrepeso o homosexuales, para, según la red social, evitar casos de acoso en la red.

CENSURA POLÍTICA

Por el otro, se establecen prohibiciones a vídeos políticos e ideológicos que puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional. La investigación tiene constancia de la eliminación de vídeos sobre maniobras militares o de desastres naturales en directo y de aquellos que difamaban a los funcionarios públicos chinos como la policía.

La censura política no es una novedad en esta plataforma cada vez más popular entre la Generación Z, los nacidos a partir de 1995. Ya en septiembre, The Guardian reveló documentos internos de la compañía en los que censura mediante eliminación directa o degradación contenido crítico con el régimen chino, menciones a los incidentes de la plaza de Tiananmen, las protestas en Hong Kong, comentarios sobre la independencia del Tíbet o violaciones de los derechos humanos que Pekín comete contra la minoría musulmana del país.

ByteDance aseguró entonces a The Guardian que esa política de moderación fue retirada, algo que la compañía ha vuelto a explicar ahora ante la información de The Intercept. Sin embargo, fuentes conocedoras de la censura han indicado al medio estadounidense una de las políticas se usó al menos durante el 2019 y la otra fue directamente creada el año pasado.