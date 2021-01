Tesla cerró un buen 2020 pero se quedó a 500 coches de sus previsiones

Tesla ha sido una de las compañías que más cerca ha cerrado el año 2020 de sus previsiones iniciales. Pese a la pandemia y el bloqueo mundial que se produjo durante el primer trimestre del año, la automovilística consiguió entregar el pasado año un total de 499.550 vehículos, según publican en su informe anual de ventas. Esta cifra supone un ligero incremento respecto a las previsiones lanzadas por los expertos de Wall Street, que apuntaban a 481.000 vehículos.

No obstante, el número de modelos entregados no se corresponde con la estimación que el fundador de la compañía, Elon Musk, había realizado y que llegaba hasta los 500.000 vehículos en un mismo año. La llegada del Model3 debía disparar el mercado de Tesla, pero la pandemia lo frenó ligeramente. La marca esperaba una mayor consolidación de mercados como el europeo o el asiático, en un año clave para el desarrollo mundial del coche eléctrico. No obstante, y vía Twitter, Musk agradeció el esfuerzo de sus empleados "en un año difícil" y se mostró "estar orgulloso del equipo de Tesla por lograr este hito tan importante".

Con cuatro modelos en el mercado (S,X,Y y 3), Tesla produjo un total de 509,737 coches de los que vendió los citados 499.550. De los modelos S y X se produjeron 54.805 y se entregaron 57.039 (a costa de unidades que quedaban de 2019), mientras que del Model 3 y Model Y se fabricaron 454.932 unidades y se entregaron 442.511. En el último cuarto del año, la planta de Palo Alto ha superado su récord objetivo de producción (163.628 coches) y fabricó 170.757 vehículos, entregando en los concesionarios 180.570 unidades, un 8% por encima, según datos de la compañía.

Con la planta de Alemania enfrascada en varios problemas legales con las organizaciones ecologistas, la compañía ha sustentado su propuesta productiva en su fábrica de California, y ha sido en este último trimestre de 2020 cuando la factoría de Shanghai (de momento la única fuera de territorio estadounidense) ha añadido volumen a la marca.

La entrada en producción en Shanghai del Model Y para todo el mundo incrementará las opciones de Tesla de superar las cifras previstas para 2021. En octubre inició la entrega de modelos al mercado europeo con el Model3.