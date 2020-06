Termina el plazo para presentar declaraciones de la renta a ingresar con domiciliación

La fecha límite para presentar las declaraciones de la Renta y Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación bancaria concluye este jueves, 25 de junio, mientras que el lunes día 29 será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas, según el calendario de la Agencia Tributaria. Los contribuyentes pueden fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda tributaria resultante de su declaración del IRPF en dos partes: la primera, del 60% de su importe, en el momento de presentar la declaración, y la segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2020, inclusive.

En los casos de declaraciones con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta la campaña concluirá este jueves, 25 de junio. No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la misma podrá realizarse hasta el 30 de junio. En la pasada campaña de la renta, la Agencia Tributaria constató un gran número de casos de contribuyentes que no se percataron de que la domiciliación del primer plazo no era posible, por lo que necesitaron hacer una rectificación para el abono de lo adeudado con posterioridad.

El lunes 29 de junio será el último día para solicitar cita previa para atención telefónica o en oficinas y un día más tarde, el 30 de junio, finalizará el plazo para presentar las declaraciones, concluyendo así la Campaña de Renta y de Patrimonio 2019.

La crisis del covid-19 ha marcado la campaña de la renta de este año, de forma que la atención en oficinas para confeccionar la renta, prevista inicialmente para el 13 de mayo, se atrasó hasta el 8 de junio, reduciéndose a la mitad respecto a las campañas de otros años y restringiéndose a su vez a la mitad los espacios habitualmente disponibles.

En todo caso, la AEAT decidió mantener el inicio de la misma para al considerar especialmente importancia preservar las fechas previstas ante la crisis del coronavirus para que los contribuyentes pudiesen empezar a recibir devoluciones cuanto antes, y teniendo en cuenta que el 88% de los contribuyentes confecciona su declaración por internet.

DEVOLUCIONES

La Campaña de la Renta y Patrimonio de 2019 comenzó el pasado 1 de abril para la presentación por internet, y finalizará el día 30 de junio, con mejoras en la 'app' y una simplificación del sistema de identificación. Hasta el pasado 4 de junio, la Agencia Tributaria había devuelto 4.994 millones de euros a más de 7,79 millones de contribuyentes, lo que supone un aumento del 15,5% en importe y del 9,7% en número.

La Agencia Tributaria espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, lo que supone un aumento del 1,6% (335.000 más), de las que 17,54 millones serán individuales (+3,2%) y 3,49 millones conjuntas (-5,6%). De las más de 20 millones de declaraciones, 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.