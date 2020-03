El temor a contagio empieza a frenar la afluencia de compradores a las tiendas

La afluencia de compradores a las tiendas de alimentación empieza a moderarse ante el temor a contagio mientras los servicios de entrega a domicilio y venta 'on líne' se han frenado en algunas cadenas por retrasos en la entrega. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reconoció en la noche del lunes que el crecimiento de las ventas en comercios de alimentación se han moderado en los últimos días tras el constatable acopio de productos de los días anteriores. Expresaba así lo que los paneles de consumo, como los de Nielsen o Kantar, muestran en los últimos tiempos. El crecimiento del canal 'on line', de una media del 38% en las últimas semanas ha superado las capacidades de algunas cadenas. Entre el 9 y el 15 de marzo, en comparación con la misma semana del año anterior, Nielsen detectó un alza de las ventas en internet del 59,1%. El sector de la distribución sigue con atención lo sucedido en Italia y en ese caso el comercio electrónico (no solo el alimentario) creció el 82,3%, disparado ante las reclamaciones gubernamentales de limitar las salidas del hogar.

Algunas cadenas de supermercados han restringido estos días la venta por internet coincidiendo con la emergencia sanitaria del coronavirus y el alto número de pedidos recibidos a través de este canal. Fuentes de Mercadona reconocieron que se ha suspendido el servicio a domicilio para priorizar el servicio en tienda. En el caso del servicio on line desde almacenes específicos (habilitado en Valencia y Barcelona) se mantiene pero con tramos de entrega que se llenan con celeridad. En la práctica, no es posible comprar 'on line': "Te informamos de que hay pocos tramos de reparto disponibles para los próximos días", se informa en la web. En el caso de Bon Preu, la situación es similar. Aseguran que están funcionando a "pleno rendimiento", con entregas a 21 días vista "debido a la alta demanda". Caprabo entrega los pedidos entre 3 y 6 días posteriores a la compra mientras que Condis ha retomado la actividad después de haberla interrumpido pero con dificultades para cumplir en plazos razonables. En Carrefour aseguran que la web funciona "a pleno rendimiento" y ante el aumento en la demanda se ha decidido priorizar las entregas a los mayores de 65 años y otros colectivos con movilidad reducida. En el caso de la cadena catalana Ametller Origen, el canal 'on line' es estratégico y una vía clara de crecimiento para el futuro.

La patronal de grandes superficies Anged destaca que la red de tiendas está abierta, incluidos los grandes hipermercados: "En el caso de hipermercados y grandes almacenes (área supermercados) se está favoreciendo el clic & collect para que los clientes recojan directamente con el coche su pedido", explican. Sobre la afluencia en las tiendas, Anged confirma también que "se ha normalizado tras unos días en los que se produjeron unos picos de demanda muy importantes en toda España". Consideran que pese a ese incremento inicial de la demanda los consumidores se han convencido de que no faltará producto en las tiendas, "lo que ha servido para llamar a la calma". Las cadenas de distribución, además de adecuar sus tiendas a nuevas medidas de seguridad están dando prioridad a colectivos especialmente críticos, como personas mayores, colectivos de riesgo y sanitarios.