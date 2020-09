Telefónica anuncia el 'encendido' del 5G en España y anuncia cobertura del 75% de la población este año

La compañía Telefónica ha anunciado este martes que su red 5G está disponible a partir de hoy mismo en todas la comunidades autónomas en una oferta combinada técnicamente con la red de fibra óptica. El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha asegurado mediante un comunicado que "con el 5G llegan enormes beneficios para España. Esta es una oportunidad de oro para que nuestro país lidere la cuarta revolución industrial". De esa manera tan rimbombante, Telefónica pone fin a un retraso de varios meses en la puesta en marcha de la nueva generación de telefonía móvil, que promete mejoras de velocidad de transmisión y del servicio muy superiores. Segúnt Telefónica, la red puesta en marcha "permitirá que el 75% de la población española pueda acceder a esta novedosa tecnología antes de que acabe el presente año".

Fue hace más de un año cuando Pallete anunció el impulso decidido a la tecnología 5G en España, pero entre la pandemia y la indefinición de los proveedores y los estándares, además de la cuantía de las inversiones, que la extensión de la red se produjo de una manera más lenta de lo previsto. La apuesta de Telefónica, que llega por detrás de la comercialización del servicio por parte de Vodafone (aunque muy limitado territorialmente), se basa en la utilización intensiva de la interconexión con la red de fibra óptica. Los expertos anuncian utilidades específicas para muchos sectores clave como el transporte, el turismo, la energía, la automoción o la salud. "Llegan enormes beneficios para España. El 5G no es sólo una nueva generación de telefonía móvil, es una revolución por sus aplicaciones prácticas para todos los sectores y porque permite ampliar la cobertura de ultra banda ancha en las zonas rurales y en la España vaciada", ha subrayado Álvarez-Pallete

Esta nueva generación de telefonía móvil permite la conectividad ultrarrápida y con unas capacidades diferenciales en términos de ancho de banda, tanto de subida como de bajada, muy baja latencia y capacidad para conectar a millones de dispositivos. La tecnología 5G abre especiales posibilidades a la interconexión móvil y autónoma de los dispositivos entre ellos.

Para el ususario final, el 5G ya incorporado en algunos terminales móviles permite la descarga de una película en segundos, disfrutar de retransmisiones deportivas en directo (con ángulos de visionado personalizados como opción), o jugar a juegos en línea sin lapsos o interrupciones. Para las empresas se abren nuevas capacidades de gestión, como la localización de vehículos de reparto, etc.

Tecnología

En esta primera fase se lanza la red 5G gracias a una tecnología que combina el despliegue 5G NSA (Non Stand Alone) y DSS (Dynamic Spectrum Sharing) para desplegar inmediatamente después la red 5G SA (Stand Alone). Este proceso tecnológico intermedio hace que según algunos expertos todavía no se alcancen los niveles de velocidad y eficiencia completos. Este despliegue inicial está haciendo uso de los emplazamientos e infraestructuras actuales y, a medio y largo plazo, se irá complementando con nuevas estaciones base específicas para 5G.

En la actualidad se están utilizando las bandas de 3,5 Ghz, única banda 5G ya licenciada a los operadores y las bandas medias (1800 – 2100 MHz), donde actualmente está el 4G aprovechando la posibilidad de usar equipo NR (New Radio) que puede funcionar en ambas tecnologías, 4G y 5G a la vez. Los nuevos despliegues irán acompasados de un paulatino apagado de las antiguas redes de segunda y tercera generación. El 100% de la red de cobre habrá sido sustituida por fibra antes del 2025, cuando también finalizará el apagado de la red 3G. Esto permitirá una gestión más eficiente de las inversiones, ya que no será necesario incrementarlas para abordar los nuevos despliegues.