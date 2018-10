El Supremo acelera la reunión del pleno sobre las hipotecas

No hay fecha para la celebración del pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para revisar la controvertida decisión de su sección segunda sobre quién debe hacerse cargo del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas, pero fuentes jurídicas señalaron a EL PERIÓDICO, que se hará cuanto antes porque no se pueden tener suspendidos los préstamos hipotecarios más de 48 horas, lo que supone, previsiblemente, que el Supremo celebre la reunión esta misma semana.

El Supremo dicatará entonces una segunda sentencia sobre el mismo asunto. Si va en el mismo sentidos creará jurisprudencia y deberá serr aplicado por todos los tribunales españoles. El fallo, en cualquier caso, será para determinar quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas. Hasta el 2015, la jurisprudencia del alto tribunal había sido unánime, pero entonce la sala de lo Civil cambió el criterio y consideró que era abusiva esa cláusula. No obstante en el 2018, volvió al criterio de la tercera, por lo que se mantenía el criterio que debía pagar el cliente. Justo el recurso que ha suscitado la polémica debía revisarse en función de esas sentencias para “precisar, matizar o ratificar la doctrina jurisprudencial existente en torno” a este impuesto, según el auto que la admitió a trámite. Por eso, fuentes jirídicas consideren que la sección segunda pecó de deslealtad por no advertir al presidente de la sala del contenido de la sentencia. Y el presidente de la sala, de descontrol por no haber conocido de antemano el fallo.

CONSENSUAR LA JURISPRUDENCIA



Los 31 magistrados que componen el pleno de la sala tercera, presidida por Luis María Díez-Picazo, deben consensuar ahora cuál será la jurisprudencia. Se trata de los magistrados que componen la seis secciones de la sala. Entre ellos, se encuentran el secretario de Estado de Justicia con Alberto Ruíz-Gallardón como ministro, Fernando Román; un exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero, y un exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Jorge Rodríguez-Zapata. El CGPJ tiene previsto nombrar a dos nuevos magistrados de la Sala Tercera en los próximos días para completar su pleno, que deberían formar 33 magistrados. No obstante, ellos no formarán parte del pleno que resolverá el próximo recurso sobre el impuesto de las hipotecas porque este se celebrará antes.

El presidente de la sala ha admitido que desconocía el sentido de la resolución dictada el jueves y que establecía que el pago de estos impuestos corresponde a la banca, hasta que la resolución se hizo pública, lo que es muy significativo del descontrol con el que ejerce su presidencia. Desde su nombramiento fue muy cuestionado incluso por los propios magistrados que componen la sala, muchos de ellos, a diferencia de él, que es catedrático de derecho constitucional, son especialistas en contencioso.

REVISIÓN DE LA DECISIÓN



Pase lo que pase, la decisión puede acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como ya ha ocurrido con otras demandas relacionadas con cláusulas abusivas en las hipotecas.

Si el fallo del supremo vuelve al criterio de que son los clientes quines deben para el impuesto, serán los propios consumidores quienes eleven recurso al tribunal de Luxemburgo, como ya ha ocurrido en otros casos, como en las cláusulas suelo, o las hipotecas con IRPH. Sin embargo, si finalmente el pleno ratifica la sentencia conocida el jueves, que es del agrado de las asociaciones de usuarios, previsiblemente serán los bancos quienes recurran a instancias superiores para intentar revertirla.