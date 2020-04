Solo 36.000 trabajadores cobrarán erte en el mes de abril

El sindicato UGT ha denunciado este viernes que solo 36.000 personas en todo el Estado español afectadas por un ertes cobrarán la prestación este mes de abril, y que la inmensa mayoría de los trabajadores deberán esperar hasta, al menos, el 2 de mayo para percibirla.

Según los datos que el sindicato ha conseguido del SEPE, hasta ahora el servicio de empleo español ha reconocido 659.791 prestaciones en toda España, pero solo ha tramitado 36.000 que lleguen a cobrar en abril.

UGT denuncia que estos últimos son los que deberían haber cobrado la primera nómina del paro este viernes. Ahora, sin embargo, tendrán que esperar hasta mayo. La central sindical denuncia que hasta ahora el Gobierno español ha rechazado hacer una nómina continua, es decir, ir pagando a los afectados por erte a medida que se tramite su expediente.

Excluidos los nuevos parados

Los datos tampoco incluyen todos los nuevos parados excluidos de los erte, así como las personas que quizás no han conseguido tramitar la prestación por el colapso del servicio de empleo. "Es dramático", asegura la secretaria de política sindical de UGT, Nuria Gilgado. "Hay mucha preocupación", añade, remarcando que además hay todavía muchos trabajadores que no son conscientes de que no cobrarán. "Miles de familias se ven obligadas a pasar el mes con la mitad de su salario, lo que en muchos casos los obliga a subsistir con 400 euros escasos de nómina en el caso de los salarios más bajos, los de las trabajos precarios, que vuelven a ser el eslabón más vulnerable", denuncia la UGT.

El sindicato considera "del todo inaceptable que más de medio millón de personas tengan que esperar un mes para cobrar la prestación de desempleo que les corresponde", e insiste en reclamar a el Estado "soluciones urgentes".