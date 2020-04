Sindicatos y patronal piden alargar los ERTE

Los sindicatos UGT y CCOO pidieron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cambio de modelo productivo del país, y utilizar los recursos que provengan de la UE para financiar esa transformación. Y en ese proceso poner en marcha los instrumentos que permitan una desescalada del confinamiento de manera que sus efectos económico sea lo menos traumática posible.

Los representantes sindicales plantearon ayer en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las patronales CEOE y Cepyme para llegar a un pacto de reconstrucción, continuar con los ERTE durante el proceso de desescalada del confinamiento. «Mantener las empresas y mantener los puestos de trabajo», dijo José María Álvarez, secretario general de UGT. Sindicatos y empresas tienen pendiente todavía llegar a un acuerdo que puedan trasladar posteriormente al Ejecutivo para su ratificación. Esta previsto hoy un encuentro dentro del diálogo social para avanzar en esa línea. Tanto CCOO como UGT, ven «muy importante» que se pueda acordar la renovación del acuerdo que se alcanzó al principio de esta crisis con la patronal y que permitirá habilitar nuevos instrumentos para proteger a los trabajadores y que las empresas puedan superar esta hibernación manteniendo el tejido productivo español.

La patronal viene defendiendo que los ERTE se flexibilicen para graduar la vuelta a la normalidad, que las empresas que seguirán con dificultades y que presentaron uno por fuerza mayor, cuando acabe el estado de alarma, no tengan que volver a soportar los pagos a la Seguridad Social. Sin contar que no está claro que todas las empresas puedan garantizar el empleo durante seis meses, como se plantea en el decreto que diseño el mecanismo. Al cierre de esta edición, desde la CEOE aún no se habían pronunciado sobre el encuentro con Sánchez.

Álvarez y Sordo plantearon al Ejecutivo una reformulación del modelo industrial. «Dotar a las empresas de instrumentos que hagan que produzcamos con mayor valor añadido», explicó el líder de UGT, José María Álvarez, También Unai Sordo, expresó la necesidad de fijar los términos de la reconstrucción económica del país. «Y hacen falta medidas de impulso sectorial y palancas de inversión públicas para cambiar el modelo productivo».

Es imprescindible, coinciden los agentes sociales, llegar a ese «gran pacto de Estado que España necesita», aunque el formato decidido por el Gobierno con el PP de comisión parlamentaria no les parece el mejor instrumento. Dentro de ese marco, defenderán de nuevo, la puesta en marcha de un mínimo vital lo antes posible para las personas que no perciben prestaciones.

La transformación industrial y económica que precisa el país no podrá llevarse a cabo sin contar con Europa, asumen las fuerzas sociales. «Queremos un acuerdo que se extienda a la Unión Europea», comentó Álvarez, y que esta se convierta en un espacio económico y social que dé respuestas a las necesidades de España, pero también a las de otros países de la UE. «Pedimos una alianza con Italia, con Francia y Portugal», dijo el líder ugetista, tras la reunión y de cara a la reunión del Consejo Europeo.

Los representantes de los trabajadores ven imprescindible, además, analizar también la situación del sistema sociosanitario del país, que ha sido puesto a prueba por la pandemia . «Queremos una auditoría que acabe con las dudas sobre el sistema sociosanitario», dijo Álvarez.