Sigue en directo la elección del Car Of The Year 2020

La cancelación de la edición de este año del Salón Internacional del Automóvil de Ginebra no será obstáculo para que hoy se de a conocer el nombre del ganador del premio The Car Of The Year 2020. La ceremonia de entrega, que supone cada año el primer acto oficial de la muestra suiza, sigue con el calendario previsto y los miembros del jurado internacional han decidido mantenerla. Desde Ginebra. Será el primer acto de un salón virtual, y el último ya que no se realizará ninguna otra actividad.

Toda la votación se podrá seguir en directo desde este link a partir de las 15 horas de hoy lunes 2 de marzo. Las instalaciones del Palexpo, que se mantienen huérfanas de actividad desde la cancelación del salón el pasado viernes tras la prohibición del gobierno suizo de celebrar actividades con más de 1000 personas, abrirán sus puertas para que se pueda vivir en directo la ceremonia de entrega del prestigioso galardón.

Desde el mismo escenario en el que estaba previsto el evento se presentarán los siete finalistas, uno a uno, y finalmente se dará a conocer el nombre del modelo ganador. Será un formato estilo Eurovisión en el que cada miembro del jurado (60 periodistas de 23 países de Europa) repartirá 25 puntos entre al menos cinco de los siete finalistas.

BMW Serie 1, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 y Toyota Corolla pugnarán por tomar el relevo en el trono continental del Jaguar i-Pace, elegido en la edición de 2019.