El sector turístico eleva a 124.000 millones de euros las pérdidas este 2020

El sector turístico español eleva el impacto en el sector turístico de la parálisis de actividad en unos 124.000 millones de euros. Tras las previsiones de del Gobierno de que se de por perdida la campaña de verano, fuentes de la patronal Exceltur consideran que eso supondría perder hasta un 81,4% de los ingresos del 2020 de la actividad turística, cifra que ningún sector económico podría resistir, sin verse arrasado antes por el camino.

La patronal turística exceltur ha monitorizado en los últimos días el impacto de la paralización de la actividad y ha constatado que las previsiones están empeorando de manera acelerada en las siete comunidades autónomas analizadas, en relación con el escenario central que había previsto haste al pasado 30 de marzo. La última previsión "tiene básicamente en cuenta las rápidas y cambiantes circunstancias que se derivan de los cada día más complejos e inciertos escenarios de recuperación turística, resultado de la dicotomía en las decisiones de Gobierno a tomar tanto en España como en la UE, entre alargar las cuarentenas por razones sanitarias o acelerar los protocolos de apertura de actividad y movilidad interna y la externa entre distintos países", explican en fuentes de Exceltur. Las últimas previsiones fueron revisadas a peor tras la previsión del Gobierno de que será casi imposible que el turismo extranjero vuelva a España en los meses de julio y agosto. Esa situación no podrá ser compensada por el turismo interior.

Exceltur reconoce que "aparte de las nuevas prórrogas del estado de alarma que de por sí, ya impiden arrancar ninguna actividad turística, aún se desconocen los protocolos/restricciones que puedan afectar la libre movilidad por el territorio nacional o europeo para viajar y por diversos medios de transporte públicos y privados, o las condiciones para la apertura de establecimientos (hoteles, bares, restaurantes, etc.), o para el disfrute colectivo de ocio en espacios públicos: parques, museos, playas, etc". En consecuencia "resulta letal para las expectativas turísticas de la temporada de verano y de cierre del año, si se confirman las muy recientes conjeturas de la UE (desaconsejando reservar viajes en julio y agosto) o las preocupantes manifestaciones recientes de varios ministros (alertando sobre la no reactivación turística antes de fin de año o medidas sanitarias en playas, claramente disuasorias para el turismo)".

Exceltur critica esas manifestaciones pero también la falta de unidad de acción europea sobre el sector turístico y la incertidumbre de que se pudieran imponer a restricciones al tráfico de turistas incluso en la UE.

Exceltur ya había previsto un tercer escenario, con una potencial caída a nivel estatal de 92.556 millones de euros. Es decir, un -60,7% de actividad turística que en el 2019. Ese escenario se ha agravado hasta los 124.000 millones tras las previsiones del Gobierno.

"Apelamos al buen criterio del Gobierno y los grupos de trabajo que a nivel central y autonómico van a gestionar el desescalamiento (a los que desearíamos se incorporen expertos del sector privado), para consensuar unas medidas, que sin poner en ningún riesgo las políticas sanitarias para vencer al Covid19, sean lo menos disuasorias posibles, para salvaguardar en paralelo, el papel locomotora del sector este verano y/o asegurar en otoño un pujante plan de rescate, del tejido empresarial y el empleo que ocupa", pide Exceltur.