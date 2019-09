El sector fotovoltaico urge al Gobierno a aprobar la retribución a las renovables

El sector fotovoltaico reclama al Gobierno aprobar "de urgente necesidad" la retribución a las instalaciones renovables antes de las elecciones para asegurarse una rentabilidad razonable.

"Pedimos que se fije por real decreto ley ya mismo, no estamos seguros de que haya un gobierno a 31 de diciembre, y creemos que se cumple el criterio de urgente necesidad", aseguró en rueda de prensa el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso.

El sector está en pleno despegue de esta tecnología con la instalación en 2018 de 262 megavatios de potencia de los que el 90% fue autoconsumo, y la previsión de instalar entre 3000 y 4000 este año 2019. En este caso, la mayoría, el 90% serían plantas fotovoltaicas conectadas a la red (fruto de las subastas de los años 2016 y 2017) y entre 300 y 400 megavatios corresponderían al autoconsumo.

El Ejecutivo empezó a tramitar a principios de año un anteproyecto de Ley que estimaba retribuir las instalaciones de energía renovable un 7,09% para los próximos cinco años (2020-2025). Una tasa que supone un recorte en la rentabilidad desde el 7,503% actual. Además, para las instalaciones anteriores al cambio de legislación en el año 2013, preveía una tasa de retribución del 7,389%.

Desde UNEF, y ante la posibilidad de que se prolongue el tiempo sin Gobierno en España, reclaman una aprobación "urgente" de esas retribuciones vía real decreto, algo que por el momento no está en el esquema del Gobierno. "Si no hay ese decreto nos movemos en arenas movedizas que no queremos pensar", dijo Donoso.

La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) envió en noviembre del año pasado su propuesta al Gobierno que este hizo suya, sin embargo, la situación política la ha dejado a la cola en el Congreso de los Diputados. La principal novedad del planteamiento es la metodología empleada, que se basa en el coste medio ponderado del capital (WACC), la forma más utilizada entre los reguladores europeos para fijar la tasa de retribución de actividades reguladas del sector energético.

TARIFA ELÉCTRICA

Donoso también reclamó a la CNMC reducir el término fijo que actualmente supone un 40% del recibo de la luz el más alto de toda la Unión Europea- hasta situarlo en el entorno del 22%, como ocurre en la media de los países europeos y como ocurría en España antes de las dos últimas reformas del Gobierno del Partido Popular. "Es muy grave tener un término de potencia alto, el consumidor percibe que haga lo que haga no tiene ningún tipo de incentivo para reducir la factura", señaló Donoso, quien aseguró que así no se dan señales para impulsar la eficiencia energética, el autoconsumo, la gestión integrada de la demanda o el vehículo eléctrico.