Seat parará la producción de Martorell a partir del lunes hasta nuevo aviso

Primero fue Nissan y ahora Seat. Nissan detuvo hoy mismo la actividad en la planta de Zona Franca por falta de suministros y, como adelantaba EL PERIÓDICO, el mismo factor podía golpear a Seat. Tres horas después Seat ha confirmado que detendrá la producción en la fábrica de Martorell a partir del próximo lunes y la mantendrá de forma indefinida hasta nuevo aviso. La falta de piezas procedentes de los proveedores locales (buena parte de ellos establecidos en la zona del Òdena) obliga a Seat a tomar esa decisión. Se estima que a partir de la semana que viene cerca de 100.000 trabajadores de Nissan y Seat deberán permanecer en el dique seco.

La empresa que suministra las ruedas, Trire, no puede abastecer a las plantas barcelonesas y eso obligará a paralizar la producción. Seat ya había anulado el turno extra de mañana sábado para la línea 2 del León y se estaba planteando un ERE Temporal preventivo a partir de después de Semana Santa si no se reanuda el abastecimiento de piezas desde China. Con lo que no contaban es con este contratiempo local.

En una nota enviada a todo el personal de Seat se les comunica que "A pesar de los esfuerzos realizados por la empresa en materia preventiva y organizativa para mantener la actividad, debido a las dificultades logísticas y productivas relacionadas con la situación provocada por el COVID-19, nos vemos obligados a paralizar la producción en la fábrica de Martorell a partir del próximo lunes 16 de marzo, turno de mañana y sucesivos; y hasta nuevo aviso", señala la nota.

Desde la marca también apuntan que la medida afecta solo al personal directo relacionado con el proceso de producción, y no así con el indirecto. Añaden que el lunes la empresa convocará al Comité Intercentros para "abordar el tratamiento laboral de dicha inactividad en fabricación". La empresa concluye la nota felicitándose por el proceso de prevención y contención del virus, señalando que no existe ningún caso positivo entre los empleados.