«Se moverá la producción»

Para el responsable de la gestora de GVC Gaesco que gestiona fondos que se comercializan en Asia, Europa no es el principal perjudicado por la guerra comercial. Dice que, pese a todo, hay beneficiarios. Son los países del Sudeste asiático, con Vietnam a la cabeza, por una banda, y los países de Latinoamérica, por otra. «Eso no quiere decir que no haya beneficiados en Europa, Francia, por ejemplo, puede resultar muy beneficiada si China pone aranceles a los aviones de Boeing, puesto que algunos pedidos se podrían trasladar a Airbus, que no se vería afectadas por estos aranceles». Al final, el efecto es que «las empresas acabarían instalando menos fábricas en China y más en los otros países del área. Cambiará de lugar la producción».