El Sabadell prevé malos resultados trimestrales para Inditex

Inditex presenta este martes los resultados del tercer trimestre del pandémico año 2020. Como cada trimestre, los analistas bursátiles difunden previsiones y vaticinios y calientan expectativas ante movimientos bursátiles que casi siempre se producen durante la jornada. "Esperamos ver unos resultados malos por el efecto del covid-19 por las restricciones a la apertura de tiendas en algunos países, aunque mejores a los observados en el primer semestre", ha sido este lunes el pronóstico del servicio de estudios del Banco Sabadell. Al margen de precisiones sobre unos datos que solo dispone la multinacional, la opinión de los analistas tiende a coincidir en que el contexto del sector de la distribución de moda es negativo, con una caída de las ventas que podría estar en torno al 10% con respecto al año pasado en términos de tiendas comparables, porcentaje que podría llegar al 15% como consecuencia del cierre de tiendas más pequeñas en el caso concreto de Inditex. En el lado positivo, los analistas del Sabadell consideran que la multinacional gallega debería superar la crisis actual mejor que la competencia apoyada por un respaldo financiero potente.

En el primer semestre, las ventas cayeron el 37% muy afectadas por los cierres obligados de tiendas por el confinamiento. "Creemos que la acción ya descuenta un escenario de recuperación por lo que no vemos recorrido desde estos niveles a no ser que los resultados. sorprendan positivamente y de manera clara", concluyen los expertos del Sabadell. La cuestión más relevante desde un punto organizativo de la multinacional es conocer que impacto ha tenido tanto el tipo de cambio y, sobre todo, el cierre de tiendas debido al plan de racionalización de espacio emprendido por el presidente, Pablo Isla. Este plan general, que pretende apostar por tiendas más grandes y capaces de ofrecer servicio 'on line' y el tradicional de manera indistinta, ha resultado poco oportuno en unos momentos de centro de ciudades más vacíos de lo habitual, restricciones de aforos e incremento de compradores en los barrios. Pero es cierto que esa tendencia local no debería tener una influencia tan importante a escala global.

Para el Sabadell, es previsible una rebaja de los costes operativos del orden del 12%, lo que llevaría a una caída del beneficio bruto (ebit) del 21% en el tercer trimestre, frente a la caída del 71% del segundo trimestre, tras una reducción de los costes de personal por incentivos y efectos positivos en las cuentas por la renegociación de los costes de alquileres, pese a lo heterogéneo del grupo. Los analistas prevén un beneficio neto del orden de los 875 millones de euros, el 25% menos que en el tercer trimestre del 2019. El periodo que va de noviembre hasta el cierre del año es crucial para la compañía, como para cualquier otra del sector de la moda, pero el entorno macro y sectorial no es positivo los analistas bursátiles invitan a la prudencia con el valor.