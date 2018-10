Rosa García abandona Siemens España y Gamesa

Cambio de rumbo de una de las principales directivas españolas. Rosa García, presidenta de Siemens España y de su participada Siemens Gamesa, dejará sus cargos el próximo 1 de diciembre. Las dos empresas aseguraron ayer que la ejecutiva «ha decidido dejar el grupo Siemens y buscar nuevos retos tras siete exitosos años». Los dos puestos pasarán a ser ocupados por Miguel Ángel López Borrego, hasta ahora director financiero de la filial fabricante de turbinas eólicas del grupo alemán.

Fuentes del mercado aseguraron que García (Madrid, 1965) ha transmitido a Siemens que, debido a su edad (53 años), cree que «solo le queda una etapa profesional más» y quiere emprenderla en otro proyecto tras culminar el último plan estratégico de la compañía en el país.

La también exdirectiva de Microsoft en España y Estados Unidos, apuntaron, podría tener ya un nuevo destino cerrado aprovechando su cada vez más demandado perfil tecnológico y no se descarta que lo anuncie en breve plazo. Como es habitual, la ejecutiva tiene una cláusula que le impide trabajar en una compañía competencia de Siemens durante un tiempo, pero no en otro tipo de empresas. En el caso de Siemens Gamesa, el relevo se produce después de que el grupo alemán (59% de capital) e Iberdrola (8%) hayan limado parte de las asperezas que les enfrentan en la compañía de la que son socios desde la fusión que le dio origen en el 2017. En virtud de su pacto de accionistas, la eléctrica española tenía derecho a elegir al director financiero de la filial justo ahora que se cumplen 18 meses de la operación, siempre que Siemens no lo vetara. Las partes se han puesto de acuerdo en nombrar a David Mesonero, actual director de desarrollo corporativo, estrategia e integración y yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola. La salida de García permite a Siemens ofrecer un puesto relevante a López Borrego, al que el ascenso de Mesonero iba a dejar sin cargo.