Renault se desmarca del cierre de las plantas españolas de Nissan

El director Mundial de Fabricación y Logística del grupo Renault, José Vicente de los Mozos, se ha vuelto a desmarcar de la decisión de Nissan de cerrar sus fábricas ubicadas en las cercanías de Barcelona y ha alertado de que la continuidad de las factorías de Renault en España están vinculadas a la competitividad de las mismas.

Así lo ha señalado De los Mozos en una conferencia 'on line' organizada por Nueva Economía Fórum, en la que ha indicado que la salida de Nissan es responsabilidad de la empresa y que esta "no ha pedido ayuda ni consenso" a Renault, por lo que él es "ajeno" a ella. También ha indicado que, según las declaraciones de los directivos de Nissan, la decisión "está tomada", a pesar de que el Gobierno continúa hablando de que se puede revertir, unas conversaciones que De los Mozos desconoce. "Hay que reinventarse. Vamos a tener muchos problemas de estos en Europa los próximos años. El tema importante es la anticipación de otros proyectos antes de que lleguen las malas noticias", ha subrayado el también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

Preguntado sobre el plan de ahorro de Renault, anunciado el mes pasado por la compañía y que pretende reducir la capacidad productiva de la firma en todo el mundo, De los Mozos ha destacado que, a pesar de que esta decisión no ha afectado a las fábricas españolas del grupo, esto no quiere decir que vayan a seguir "durante 10 o 15 años" más. Según él, esta reducción de capacidad se llevará a cabo con la paralización de instalaciones que se iban a poner en Rumanía o Marruecos, entre otras iniciativas, como la venta de una factoría en China. "A partir de aquí. ¿Qué puede pasar mañana? Si alguien piensa que porque en mayo las plantas españolas no hayan estado afectadas vamos a seguir ya 10 o 15 años, yo no lo sé. Hoy estamos con un problema de sobrecapacidad en Europa y en el mundo", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en la importancia de la competitividad para seguir atrayendo modelos.

Entre otras cosas, De los Mozos ha indicado la importancia que tiene para los concesionarios adaptarse al nuevo contexto de la digitalización. Además, ha insistido en que el sector está comprometido con la reducción de las emisiones pero con "neutralidad tecnológica".