La reapertura de los hoteles permitirá el turismo local

El Gobierno da los primeros pasos para la vuelta a la normalidad en el turismo con la reapertura de los hoteles en la fase 1. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer las condiciones en las que podrán reabrir hoteles y establecimientos turísticos y en las que podrá retomar su actividad el turismo activo y de naturaleza en la desescalada.

La orden del Ministerio de Sanidad establece que en los hoteles y establecimientos turísticos se permiten los servicios de restauración y cafetería cuando sea necesario, y exclusivamente a los clientes hospedados, aunque aclara que no podrán prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas. No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y aquellos espacios que no sean imprescindibles para el hospedaje.

Se detalla que las zonas que no estén en uso deberán contar con una clara identificación de acceso restringido o clausuradas totalmente. Las condiciones de aperturas son tan extensas y las limitaciones de movimientos interprovinciales tan estrictas que no está claro que los establecimiento se animen a abrir. «Si pudiéramos tener test para los empleados y los clientes también pudieran tener alguna prueba para demostrar que no están contagiados, esa sería la forma de reactivar la actividad porque si limitas el aforo y los que vienen están contagiados, tenemos un problema grave. Tal y como está planteado no vemos la posibilidad de abrir ningún hotel hasta la etapa de nueva normalidad», comentó el consejero delegado de Barceló Hotel Group, Raúl González.

Se permite también la apertura de terrazas al aire libre con un aforo limitado al 50% respecto al año anterior y una distancia entre mesas de al menos dos metros. Se permite hasta 10 personas por mesa o grupos de mesas.

Sobre las actividades de turismo activo y de naturaleza, el BOE dispone que se deberán realizar en grupos de hasta 10 personas y concertarse preferentemente con cita previa. Deberá garantizarse la distancia de seguridad y, si no se puede, se usarán los equipos de protección adecuados.