Las pymes proponen que el Estado pague sus facturas para tener liquidez

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que agrupa a alrededor de un millón de pymes, propone que el Estado pague las facturas del mes en curso y las que tiene pendientes de meses anteriores. Eso "supondría una inyección de liquidez en la economía de 14.000 millones de euros" sin coste ni riesgo, según el presidente de esta entidad, Antoni Cañete.

Cañete, que también es secretario general de Pimec y valor el plan de 100.000 millones en avales públicos anunciado por el Gobierno, recuerda el éxito que tuvieron otras iniciativas como el plan de pago a proveedores y que permitió salvar"multitud de puestos de trabajo y empresas. Que las administraciones se pusieran al día supondría una inyección de liquidez que "no tendría coste adicional para las arcas públicas y a diferencia de los avales del ICO no conllevaría riesgos de impagos, ya que solo supone atender a los pagos pendientes dentro de los límites legales de pago fijados para las administraciones públicas, asegura Cañete.

El presidente de la PMcM advierte de que la economía es una asociación de flujos encadenados que no podemos parar, por lo que es fundamental inyectar liquidez. Cualquier corte en la cadena de liquidez significa el cierre y la desaparición de la parte que se queda sin fondos. Las empresas y los autónomos estamos perdiendo sangre, necesitamos urgentemente que se produzca una transfusión que no puede esperar; si no, llegaremos tarde en muchos casos. Esta inyección nos la daría en parte la de los 14.000 millones, que no supone ningún coste ni riesgo y tendría un efecto muy positivo y necesario.