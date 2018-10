La propuesta del Gobierno para los autónomos: más cotizaciones y más protección social

Las organizaciones más representativas entre los trabajadores autónomos ya tienen en sus manos la propuesta del Gobierno para reformar el régimen de cotizaciones del colectivo. O más bien las propuestas. Tras unas semanas de tormenta mediática, en las que las consecuencias indirectas de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) han copado no pocos titulares, el Gobierno ha acelerado el ritmo de las negociaciones con los actores implicados.

En diez páginas de un documento al cual ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el Ejecutivo traslada tres escenarios posibles a las organizaciones UPTA, ATA, UATAE y CEOE con el objetivo de acabar consensuando un proyecto definitivo de reforma. El presidente Pedro Sánchez ya se comprometió a que la subida de las bases mínimas de cotización que comportaba el incremento del salario mínimo no afectaría a los trabajadores por cuenta propia y, partiendo de ello, les ha trasladado posibles incrementos del 1,25%, el 6,25% o el 12,25%. Esta última sería la que equivaldría a la subida del SMI y supondría un coste de 420 euros al año para 1,7 millones de autónomos.

UPTA y ATA rechazan de pleno ese tercer escenario. "Entre los otros dos podemos encontrar consenso", opina el presidente de UPTA, Eduardo Abad. "Los autónomos no tenemos que cargar con el coste de políticas pensadas para otros colectivos", añade su homólogo de ATA, Lorenzo Amor, que únicamente se ve satisfecho con la subida del 1,25% en las bases de cotizaciones.

Fuentes de UATAE, por su parte, no entran a valorar todavía ninguno de los tres escenarios hasta que no estén más avanzadas las negociaciones, pero ven necesario aumentar las bases de cotización y en anteriores ocasiones no se mostraron contrarios a los incrementos que supondría la equiparación del tercer escenario al SMI.

Donde todas las organizaciones consultadas coinciden es en valorar positivamente es la intención del Gobierno de aumentar las prestaciones por cese de actividad o por enfermedades profesionales, entre otros. "Mayores prestaciones en un sistema de reparto se obtienen pagando más", ha afirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, momentos antes de la reunión en la que ha presentado las propuestas del Gobierno.

Tarifa plana y cotización en función de ingresos

Otra de las propuestas que incluye el documento del Gobierno es el aumento de la tarifa plana para los denominados autónomos físicos. Esta actualmente se encuentra en poco más de 50 euros y la propuesta tasa la subida hasta los 75 euros. Algo que ATA rechaza -"algo que ya funciona no hay que tocarlo", comenta Amor- y que UPTA vería con buenos ojos si esta se mantuviera indefinida para aquellos autónomos con ingresos iguales o inferiores al SMI.

Sin embargo, una reforma integral del régimen especial de autónomos para adaptar las cotizaciones a los ingresos deberá esperar a entrar en vigor hasta el 2020. La intención del Gobierno es acabar de cerrar el proyecto durante el 2019 y tenerlo ya listo para implementar desde el primer día del ejercicio del 2020.