Primark anuncia un erte por fuerza mayor para sus más de 7.000 empleados en España

Primark hará un expediente de regulación de empleo temporal (erte) para sus 7.000 empleados en España. Se suma de esta manera al rosario de empresas de distribución de moda que han decidido afrontar el cierre comercial como consecuencia del brote de coronavirus con despidos temporales. Primark ha notificado este lunes a los sindicatos el inicio del erte por fuerza mayor en España y ha ofrecido a sus empleados completar la prestación por desempleo hasta el 100% del salario mensual en marzo, así como no descontar de las pagas extras la cantidad que pertenezca al tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos, según informó CCOO.

La firma también ha puesto sobre la mesa no descontar los días de vacaciones por el tiempo que los contratos de trabajo queden suspendidos y que las vacaciones no disfrutadas por la crisis se acordarán de nuevo con la dirección de las tiendas.

No obstante, CCOO considera estas condiciones todavía insufientes y reclama que la garantía respecto del salario, así como al devengo de las pagas extras y vacaciones, se extiendan al menos hasta el 11 de abril, "toda vez que el Gobierno ya ha anunciado la prórroga del estado de alarma y que no se traslade la crisis sanitaria del Covid-19 a los bolsillos de la plantilla". El sindicato ha criticado que la multinacional irlandesa se haya acogido al erte de una manera tan rápida. "Creemos que empresas como Primark no se pueden comparar con el pequeño y mediano comercio, ya que su patrimonio empresarial puede asumir el coste salarial de este periodo extraordinario y no es necesario cargar al Estado de los costes de 7.000 empleados", señalan.

Primark cuenta en España con más de 40 establecimientos repartidos por el territorio y tenía previsto abrir este año una tienda en Barcelona y otra en Sevilla.

La cadena textil ha anunciado el cierre de todos sus establecimientos en el Reino Unido como parte de las medidas de contención de la epidemia de coronavirus, con lo que la compañía ha clausurado sus 376 establecimientos en 12 países, lo que representa para la firma la pérdida de alrededor de 650 millones de libras esterlinas (708 millones de euros) en ventas netas cada mes, según ha informado Associated British Foods (ABF), matriz de la compañía.