El PP anuncia una enmienda a la totalidad

El proyecto de ley para la creación de un nuevo impuesto digital con el que el Gobierno pretende una recaudación anual de 1.200 millones de euros, fue presentado en las Cortes el pasado 18 de enero. El Gobierno tiene prisa, porque cuanto antes esté aprobada la ley, antes empezará a recaudar, pero la previsión del Grupo Popular es que el impuesto no entrará en vigor antes del último trimestre del año. Eso, si logra salir adelante.

El plazo inicial para presentar enmiendas de totalidad contra el proyecto del Gobierno finaliza el 18 de febrero. De momento, el Grupo Popular ha decidido presentarla —afirma su portavoz de Agenda Digital, Ana Alós- a pesar de que el texto es idéntico al que redactó el exministro popular de Hacienda en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro.

Montoro estaba dispuesto a sacar adelante el nuevo impuesto en España en solitario, ante la tardanza en lograr un acuerdo en la UE para hacerlo de forma conjunta. Sin embargo, el PP argumenta ahora su enmienda a la totalidad del proyecto de ley en la ausencia de un acuerdo europeo previo. «La diferencia es que entonces (mayo del 2018) existía la expectativa de un pronto acuerdo en la UE, ahora sabemos que no va a ser así», argumenta Ana Alós.

El grupo de Ciudadanos aún no ha anunciado una decisión sobre una posible enmienda de totalidad. Aunque lo normal es que no la presente, después de la proposición no de ley (PNL) que su diputado, Francisco de la Torre, logró sacar adelante en marzo del 2018 con el apoyo de todos los grupos y la única abstención del PP. «Buena parte del problema es internacional, pero creemos que se pueden impulsar medidas desde el ámbito interno para que la posición de España sea más activa y más agresiva», decía entonces el diputado del partido liderado por Rivera.

Es una incógnita si PDCat y PNV, dos grupos tradicionalmente refractarios a las subidas de impuestos, presentarán enmiendas de totalidad.

Salvo sorpresas de última hora, el Grupo Socialista cuenta con el apoyo de Unidos Podemos a la iniciativa del Gobierno. El portavoz socialista de Agenda Digital, Oscar Galeano, reconoce la dificultad dialéctica de defender la implantación en solitario en España de un impuesto en un sector tan globalizado como el tecnológico. Por eso confía en poder acompañar su defensa con el argumento de otras iniciativas del Gobierno en apoyo del sector y admite que le puede resultar muy útil la próxima aprobación del proyecto de ley de fomento del ecosistema de las startups.