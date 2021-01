La plantilla de Alcoa vaticina una solución "muy pronto"

La plantilla de la única fábrica de aluminio primario que queda en España, asentada en el municipio de Cervo (Lugo), ha señalado este martes que "probablemente tengamos una solución muy pronto" para la fábrica de San Cibrao, tras el paso dado por la propietaria del complejo, Alcoa, de volver a negociar la venta de las instalaciones a la sociedad púbica Sepi.

En la entrega de regalos y comida durante esta jornada en el banco de alimentos de Foz, el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, ha señalado a la prensa que la perspectiva es "muy buena" pero, con todo, se ha mostrado cauto.

"Hay que tener el optimismo moderado", porque firmado "no tenemos nada en concreto", ha dicho, para a continuación apuntar que los empleados han ido dando pasos que van "en la buena línea". No obstante, "hasta que no tengamos la solución por escrito, no tenemos nada, así que ánimo y a seguir luchando", ha animado. El comité ha sido convocado a una nueva reunión fijada para el 7 de este mes.

La carta

El presidente de la siderúrgica en España, Álvaro Dorado, ha dirigido una carta al órgano que tiene a Zan al frente en la que hace constar que, con "el objetivo de encontrar una solución", el grupo dueño ha tomado la decisión de reconsiderar la operación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), "tal y como el Gobierno y los representantes de los trabajadores han venido demandando".

La propietaria del complejo industrial de Cervo pone, con todo, una condición, y es la de que la huelga indefinida que comenzó el pasado octubre se dé por terminada, con el objetivo de que "el proceso pueda desarrollarse en un ambiente de normalidad y paz social".

Alcoa añade que "continúa abierta al diálogo tanto con los representantes de los trabajadores como con los representantes institucionales", a la par que "mantiene su compromiso de asegurar el mejor resultado posible" para sus empleados.

La empresa comunicó un día antes de la pasada Nochebuena su decisión de recurrir ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la firma quería aplicar a 524 trabajadores de su planta de San Cibrao.