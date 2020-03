El Peugeot 208 gana el premio al Mejor Coche del Año en Europa

Ni coronavirus ni puñetas. Europa ya tiene rey. Los 60 miembros representando a 23 países del jurado del premio del The Car Of The Year (entre los que se encuentra un representante de 'El Periódico de Catalunya' y Nemotor) emitieron ayer su veredicto sobre la moqueta de aspecto desértico del Palexpo de Ginebra.

La anulación del salón del automóvil no truncó con los planes del prestigioso galardón que se dio a conocer por noveno año consecutivo en Ginebra y, en una gala retransmitida por streaming, el Peugeot 208 se alzó con el premio tras superar en la final a los dos eléctricos 100% el Tesla Model y el Porsche Taycan.

De este modo, el Peugeot 208 toma la corona que el pasado año consiguió el Jaguar i-Pace tras una ajustada votación (de hecho empató con el Alpine A110 y deshizo la igualada el mayor número de votos ganadores).

El Peugeot 208 consiguió un total de 281 puntos, 41 más que el segundo clasificado, el Tesla Model 3 y 61 más que el tercero, el Porsche Taycan. La votación fue muy reñida y la mayor parte de los votos fue a parar a uno de los modelos más completos que concurrían en la fase decisiva del Car Of The Year.

UN VOTO DE CALIDAD

Entre los seis jurados españoles, el voto fue unánime. En España el modelo mejor valorado fue el Peugeot 208 que cosechó 43 de los 60 puntos máximos posibles (los necesarios para acabar ganando), seguido de los Ford Puma y Renault Clio que lograron 31 puntos. El cuarto puesto fue para el BMW Serie 1 (16 puntos), seguido del Toyota Corolla (15 puntos), el Tesla Model 3 (11 puntos) y, finalmente, el Porsche Taycan con 3 puntos.

En la encuesta realizada por el portal de Prensa Ibérica y Grupo Zeta, Neomotor.com los usuarios también mostraron su preferencia por el Peugeot 208, siendo el modelo más votado.

Desde la página www.caroftheyear.org se puede conocer en detalle las razones de los 60 jurados para dar el premio al Peugeot 208 en esta edición 2020.