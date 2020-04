El petróleo de EEUU vuelve a cotizar en positivo

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, cotizaba este martes en terreno positivo, después del histórico desplome registrado en la sesión del lunes, que llevó a cerrar los contratos para entrega en mayo, que vencen hoy, a un precio negativo de 37,6 dólares.

De este modo, antes de la apertura de los mercados europeos, el barril de petróleo West Texas Intermediate cotizaba en 1,36 dólares. Por su parte, los contratos de futuros para entre en junio se situaban en los 21,37 dólares por barril, un 4,6% más que el lunes, mientras que en el caso del petróleo que será entregado en julio, el barril cotizaba en 26,97 dólares, un 2,6% más que ayer.

En el caso del petróleo Brent, de referencia para Europa, el barril de crudo para entrega en mayo se situaba en 25,26 dólares, un 1,21% por debajo del precio registrado al cierre de la sesión de ayer.

El mercado de materias primas se resiente de la dramática caída de la demanda, que ha provocado grandes estocs, principalmente en EEUU que no encuentran salida. Ese colapso del mercado a corto plazo, no tuvo, sin embargo, un gran impacto en la renta variables donde las caídas el lunes fueron moderadas, incluida el Dow Jones, que cedió el 2,44%. El mercado de futuros, no obstante, apunta a una apertura esta martes con retrocesos menores.

En Europa, las bolsas abren la sesión con descuentos, lo que puede anticipar que la crisis en el mercado de materias primas no pasará desapercibida en la renta variable. El Ibex 35 inicia la sesión con descensos por encima del 1% y los mismo ocurre con los principales 'parques' europeos.