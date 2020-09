Las personas que soliciten el ingreso mínimo antes de diciembre lo cobrarán retroactivamente desde el 1 de julio

La Seguridad Social ha ampliado los plazos para reconocer las primeras solicitudes del ingreso mínimo vital. Las personas que presenten una solicitud para percibir esta nueva renta mínima estatal antes del 31 de diciembre lo podrán cobrar de forma retroactiva a fecha del 1 de julio del 2020. El departamento liderado por José Luís Escrivá ha ampliado este periodo preliminar para los nuevos solicitantes, que inicialmente vencía el 15 de septiembre. Así lo ha explicado el ministro este martes en una entrevista en la Cadena Ser.

"Cualquier solicitud que se presente hasta final de año recibirá retroactivamente toda la prestación desde el 1 de julio", ha declarado Escrivá. El objetivo del Ministerio de Inclusión es flexibilizar los plazos de gestión ante la avalancha de solicitudes y no privar de ingresos a aquellas familias que, por un colapso en las oficinas, se queden sin ingresar pagas que les corresponderían. Es decir, que alguien que había presentado su solicitud a tiempo pero que esta no había sido resulta hasta meses después no se quede por ello sin su derecho a percibir dicho subsidio.

Pues de las 750.000 solicitudes que la Seguridad Social había recepcionado en agosto, solo había alcanzado a comenzar a tramitar el 20%. El ritmo es lento debido a la falta de personal en las oficinas -denunciado por los sindicatos y reconocido por la Seguridad Social-, la complejidad de los trámites y los errores en la documentación que contienen algunas solicitudes -según argumentó el ministerio-. Actualmente unas 85.000 familias están percibiendo ya el ingreso mínimo vital y, según los cálculos de Escrivá, la cobertura ascenderá hasta las 150.000 para finales de mes. El objetivo inicial del Ejecutivo era dar cobertura, una vez desplegada completamente la renta mínima, a 850.000 hogares.